Com Welington lesionado, Crespo precisará pensar em maneiras de substituí-lo no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Na última terça-feira (10), o lateral esquerdo Welington, do São Paulo, saiu de campo lesionado, já nos minutos finais da partida contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores. Ainda sem a confirmação da gravidade da lesão, o atleta virou dúvida para os próximos jogos da equipe, obrigando o treinador Hernán Crespo a fazer mudanças na escalação.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Caso não possa contar com Welington, Crespo tem três opções, uma mantendo o esquema original da equipe e as outras duas alterando a formação da defesa, partindo de um trio de zaga para uma linha de quatro.

A substituição mais óbvia seria a entrada de Reinaldo no lugar de Welington. O camisa 6 era o titular da posição antes do jovem ganhar mais protagonismo na equipe e chegou a ser capitão em algumas ocasiões.

Maior assistente do São Paulo na temporada, Reinaldo se destaca na parte ofensiva, dando profundidade ao ataque e participando da criação das jogadas do Tricolor. Na defesa, porém, o lateral comete alguns erros, principalmente na transição defensiva, onde acaba deixando o corredor livre e levando algumas infiltrações nas costas. É por esse motivo que o camisa 6 joga melhor quando é escalado como um ala, por não ter tantas responsabilidades defensivas.

A outra opção para escalar Reinaldo seria em uma linha de quatro jogadores, onde ele seria utilizado como um lateral esquerdo, sua posição habitual. O problema, porém, seria na cobertura defensiva, pois o lateral direito, Daniel Alves, também foca muito no ataque, o que pode resultar em uma dupla de zaga desprotegida e vulnerável aos contra-ataques adversários.

Pensando nisso, a terceira opção seria utilizar Léo pela esquerda em um esquema com linha de quatro. Lateral de origem, o jogador pode exercer a função na defesa e, na fase ofensiva, permanecer um pouco mais recuado, formando um trio com os dois zagueiros. Assim, o time conseguiria manter três jogadores na defesa durante os ataques, mas não ficaria com o lado esquerdo desprotegido quando estivesse defendendo.

Hernán Crespo chegou a utilizar esse esquema contra o Palmeiras, quando, no primeiro tempo, Léo jogou pela esquerda, permitindo que Gabriel Sara atuasse mais centralizado no meio de campo. Assim, essa pode ser a alternativa escolhida pelo técnico.Com a possibilidade de não contar com Welington pelo menos na próxima partida, Crespo precisará escolher alguma alternativa para a lateral esquerda do São Paulo no próximo compromisso do clube.