Com Walce e Gabriel Sara, São Paulo realiza última atividade no CT antes de final

Prestes a enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (3), em partida válida pela final do Campeonato Paulista, o São Paulo encerrou sua última preparação no CT da Barra Funda nesta sexta-feira (1). Rogério Ceni iniciou iniciou o dia comandando um trabalho de troca de passes e movimentação em espaço reduzido. Na sequência, guiou um 11 contra 11.
Após enfrentar lesão por dois anos, Walce continuou trabalhando em sua preparação física, enquanto Gabriel Sara, que sofreu uma entorse no tornozelo na fase de grupos do Paulista, também contra o Palmeiras, seguiu com a fisioterapia.
Arboleda, que faltou o último treino e foi multado, se reapresentou após defender a seleção equatoriana nas Eliminatórias e treinou no gramado.
Agora, o São Paulo fará um treino aberto no Morumbi, no próximo sábado (2). A equipe se prepara para enfrentar o jogo de volta válido pela final do Paulistão 2022 no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.