Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Walce e Gabriel Sara, São Paulo realiza última atividade no CT antes de final
futebol

Com Walce e Gabriel Sara, São Paulo realiza última atividade no CT antes de final

No próximo sábado (2), o Tricolor realizará um treinamento no Morumbi aberto ao público...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 16:10
Prestes a enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (3), em partida válida pela final do Campeonato Paulista, o São Paulo encerrou sua última preparação no CT da Barra Funda nesta sexta-feira (1). Rogério Ceni iniciou iniciou o dia comandando um trabalho de troca de passes e movimentação em espaço reduzido. Na sequência, guiou um 11 contra 11.
Após enfrentar lesão por dois anos, Walce continuou trabalhando em sua preparação física, enquanto Gabriel Sara, que sofreu uma entorse no tornozelo na fase de grupos do Paulista, também contra o Palmeiras, seguiu com a fisioterapia.
Arboleda, que faltou o último treino e foi multado, se reapresentou após defender a seleção equatoriana nas Eliminatórias e treinou no gramado.
Agora, o São Paulo fará um treino aberto no Morumbi, no próximo sábado (2). A equipe se prepara para enfrentar o jogo de volta válido pela final do Paulistão 2022 no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados