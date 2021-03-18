Com volta de nomes experientes, Inglaterra anuncia convocados para início das Eliminatórias Europeias

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O técnico Gareth Southgate anunciou nesta quinta-feira a lista dos 26 jogadores convocados que representarão a seleção da Inglaterra no início das Eliminatórias Europeias. O elenco conta com algumas surpresas, como a ausência de Alexander-Arnold, do Liverpool, e as voltas de Stones, Luke Shaw e Lingard.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Em relação ao jogador do Liverpool, apontado como um dos melhores laterais-direitos do mundo, Southgate disse que a ausência foi por opção técnica.

- Acho que ele não tem jogado no mesmo nível que nos últimos anos - disse o treinador do English Team.

Se por um lado Arnold não vem passando por um bom momento, o mesmo não pode ser dito por Stones, que retorna à seleção depois de mais de um ano. A última convocação do zagueiro do Manchester City foi em outubro de 2019.

- É uma grande vantagem para nós. Stones jogou muitas partidas pela seleção. Por um período, não tínhamos certeza se ele seria capaz de retomar essa forma e quando você investe tanto tempo e tantas partidas em um jogador como aquele e ele desaparece, é uma grande decepção - disse Southgate.

- Stones merece um grande crédito por dar a volta por cima, encontrar aquele nível de consistência. Ele desempenhou um papel importante no que parece ser uma temporada de enorme sucesso para o Manchester City, embora eles sejam rápidos em dizer que ainda não alcançaram o que desejam - completou.

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VEJA OS 26 JOGADORES CONVOCADOS​Goleiros: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich) e Nick Pope (Burnley);

Defensores: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético de Madrid) e Kyle Walker (Manchester City);

Meio-campistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton);

Atacantes: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City) e Ollie Watkins (Aston Villa).