Com volta de Moreira, São Paulo se reapresenta após vitória em clássico contra o Palmeiras

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (31), no CT da Barra Funda após vencer o Palmeiras por 3 a 1, na partida válida pelo jogo de ida da final do Paulistão 2022. Na atividade de hoje, foram divididas duas equipes. Os titulares fizeram exercícios regenerativos, enquanto o restante seguiu no gramado com Rogério Ceni.

Arboleda não compareceu ao treinamento, porém Moreira, que estava convocado para a Seleção do Portugal Sub-18, participou da atividade. Gabriel Sara, portanto, permaneceu no REFFIS, para seguir com o tratamento da entorse que sofreu no tornozelo direito.

O São Paulo se prepara para enfrentar a segunda, e última, partida contra o Palmeiras, válida pela final do Paulista 2022. As equipes voltam a campo no domingo (3), às 16h.