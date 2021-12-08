Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com volta de Luan, São Paulo finaliza preparação; veja possível escalação contra o América-MG
futebol

Com volta de Luan, São Paulo finaliza preparação; veja possível escalação contra o América-MG

Volante foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para encarar o Coelho, nesta quinta-feira, às 21h30, no Independência. Sara continua desfalque do time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 15:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:00

O São Paulo encerrou a preparação para encarar o América-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30, no Independência, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni terá o retorno do volante Luan, que se recuperou de uma lesão na coxa e está à disposição do treinador pela primeira vez desde o seu retorno ao São Paulo. Quem continua sendo desfalque é Gabriel Sara, com uma entorse no joelho.
A manhã de treino começou com exercícios físicos orientados pelos preparadores, que comandaram um trabalho que contou com bola e corrida no gramado, com alternâncias de velocidade e direção. Depois, o treinador são-paulino orientou uma atividade tática que concluiu os ajustes do time.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021! O São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.
Crédito: LuanvoltouaserrelacionadopeloSãoPaulo(Foto:EricoLeonan/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados