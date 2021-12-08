Com volta de Luan, São Paulo finaliza preparação; veja possível escalação contra o América-MG

O São Paulo encerrou a preparação para encarar o América-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30, no Independência, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni terá o retorno do volante Luan, que se recuperou de uma lesão na coxa e está à disposição do treinador pela primeira vez desde o seu retorno ao São Paulo. Quem continua sendo desfalque é Gabriel Sara, com uma entorse no joelho.

A manhã de treino começou com exercícios físicos orientados pelos preparadores, que comandaram um trabalho que contou com bola e corrida no gramado, com alternâncias de velocidade e direção. Depois, o treinador são-paulino orientou uma atividade tática que concluiu os ajustes do time.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021! O São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.