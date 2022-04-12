Com volta de dupla e presença do reforço André Anderson, São Paulo faz treino no CT

O elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira (12) e contou pela primeira vez com a presença do meia André Anderson, reforço anunciado na última segunda-feira (11). Além disso, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, recuperados de lesão, voltaram a treinar com o restante do grupo. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaOs jogadores que atuaram em todo ou na maior parte do jogo contra o Athletico-PR, no último domingo, realizaram um trabalho técnico específico. O restante do elenco fez um trabalho de enfrentamento em campo reduzido e, na sequência, seguiu com um treinamento coletivo com ajustes táticos.