Com volta de dupla e presença do reforço André Anderson, São Paulo faz treino no CT

O elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira (12) e contou pela primeira vez com a presença do meia André Anderson, reforço anunciado na última segunda-feira (11). Além disso, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, recuperados de lesão, voltaram a treinar com o restante do grupo. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaOs jogadores que atuaram em todo ou na maior parte do jogo contra o Athletico-PR, no último domingo, realizaram um trabalho técnico específico. O restante do elenco fez um trabalho de enfrentamento em campo reduzido e, na sequência, seguiu com um treinamento coletivo com ajustes táticos.
Por fim, houve ainda um complemento de cruzamento e finalização para os jogadores de ataque e um trabalho específico de bola aérea para os defensores. Já Gabriel Sara, que enfrentava uma entorse no tornozelo direito, e Nestor, com entorse no tornozelo esquerdo, trabalharam pela primeira vez em campo com o restante do elenco.TABELA> Veja a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosRegularizado no BID, o novo reforço André Anderson ainda não está inscrito para a Copa Sul-Americana e, a princípio, não será opção para a partida contra o Everton, na quinta-feira (14).