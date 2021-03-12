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Com volta de Cássio, Donelli deve retornar ao banco no Corinthians, mas em outro patamar

Ídolo corintiano deve voltar a meta titular do clube, mas prata da casa tende a ser o reserva imediato após boas atuações...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O goleiro Cássio voltar a treinar com o elenco do Corinthians nesta quinta-feira (11), e a tendência é que ele já seja titular contra o São Caetano, neste domingo (14), às 19h, no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Com isso, o arqueiro corintiano nos últimos jogos, Matheus Donelli, deve ser sacado dos 11 iniciais do Timão.
Porém, se engana que a perda da titularidade é sinônimo de desprestígio para o garoto de 18 anos, que encarou o desafio de assumir a meta alvinegra em meio a um surto de Covid-19 que atingiu 16 atletas nas últimas semanas, sendo três goleiros, inclusive Cássio, e estreou como profissional em um clássico contra o Palmeiras.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosAs atuações seguras de Donelli contra Verdão e Ponte Preta credencia o jovem como reserva imediato do gol corintiano, que tem atualmente um ídolo do clube na sua titularidade. Isso porque Walter, que era a primeira opção para repor a meta alvinegra foi emprestado ao Cuiabá até o fim do ano, quando termina o seu vínculo com o Corinthians, e, portanto, não deverá vestir mais a camisa do clube.
O Timão tem outros dois goleiros, até mais experientes do que Donelli: Guilherme Vicentini e Caíque França. O primeiro é dois anos mais velho que o companheiro de posição, também é prata da casa, possivelmente seria a opção natural para o lugar de Cássio, mas também foi acometido por Covid-19, inclusive seguindo em isolamento. Com isso, como o técnico Vagner Mancini já experimentou Matheus, e gostou do que viu, a tendência é que na lista de substitutos imediatos do titular absoluto a prata da casa mais nova terá a predileção do professor.
Já Caíque França tem 25 anos, integra o elenco profissional do Corinthians desde 2015 e na última temporada disputou a Série B pelo Oeste, por empréstimo, tendo atuado em 28 ocasiões. Existia até expectativa do garoto ser o titular do Timão no Dérbi, por conta da rodagem, mas como ele havia retornado poucos dias antes da partida, tendo sido inscrito na véspera, inclusive, foi preterido por Donelli. Após o clássico, o jogador teve o agravante de estar na segunda leva de diagnosticados positivamente para a Covid-19, o que fez ausente dos relacionados para o jogo diante da Ponte Preta, no último fim de semana.
Atualmente também integram o elenco profissional na meta corintiana os garotos Yago e Alan, do sub-23 e sub-20 respectivamente, que foram promovidos justamente para que Matheus Donellii não fosse o único arqueiro disponível em determinado momento do surto.

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