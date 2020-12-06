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Com volante Douglas e substituto de Abel Ferreira, PAOK assume vice liderança do Campeonato Grego

Com ex-Fluminense como titular, equipe segue colecionando bons resultados na liga nacional com Pablo Garcia, que assumiu lugar do atual treinador palmeirense...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 16:12
Crédito: Divulgação/PAOK
Se o Palmeiras está indo bem sob comando de Abel Ferreira, o PAOK também vai colecionando bons resultados no Campeonato Grego com o treinador uruguaio Pablo Garcia. Com o volante Douglas Augusto, ex-Bahia e Fluminense, como um de seus pilares, a equipe assumiu hoje a vice-liderança da competição ao derrotar o Asteras Tripolis, em casa, por 2 a 0.- Estamos vindo em uma crescente dentro do Campeonato Grego e graças a Deus conseguimos dar sequência a esse bom momento no dia de hoje. Esperamos seguir mantendo essa regularidade para chegarmos na fase decisiva fortes e em condições de buscar o título, o que é hoje o nosso principal objetivo - disse Douglas.
Com 24 pontos, o PAOK segue na cola do líder Olympiakos, que tem 25 pontos. Os seis primeiros colocados da disputa seguirão para fase de playoffs. O PAOK voltará a jogar pela competição no próximo dia 13 contra o 3º colocado, Aris Salonica.

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