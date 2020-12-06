Com volante Douglas e substituto de Abel Ferreira, PAOK assume vice liderança do Campeonato Grego

Se o Palmeiras está indo bem sob comando de Abel Ferreira, o PAOK também vai colecionando bons resultados no Campeonato Grego com o treinador uruguaio Pablo Garcia. Com o volante Douglas Augusto, ex-Bahia e Fluminense, como um de seus pilares, a equipe assumiu hoje a vice-liderança da competição ao derrotar o Asteras Tripolis, em casa, por 2 a 0.- Estamos vindo em uma crescente dentro do Campeonato Grego e graças a Deus conseguimos dar sequência a esse bom momento no dia de hoje. Esperamos seguir mantendo essa regularidade para chegarmos na fase decisiva fortes e em condições de buscar o título, o que é hoje o nosso principal objetivo - disse Douglas.