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futebol

Com Vojvoda, Fortaleza marcou seis gols em três de quatro partidas

Com novo treinador, o Leão voltou a ser ofensivo e emplaca goleadas...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 10:30
Crédito: Treinador comandou seu primeiro treino na última segunda-feira (10 (Leonardo Moreira/FEC)
Desde a chegada de Pablo Vojvoda, o Fortaleza vive em céu de brigadeiro. Com um ritmo alucinante, a equipe tem aniquilado seus rivais com muita facilidade.
+ River venceu com volante no gol: relembre 15 times que sofreram com desfalques pela Covid-19
Diante do cenário otimista, o Leão chega para decidir mais uma final de campeonato estadual e com o posto de favorito contra o Ceará, o seu maior adversário.
Devido a melhor campanha na fase de classificação e ao longo do torneio, o Fortaleza entra em campo com a vantagem do empate, mas prever uma igualdade é quase impossível com o estilo apresentado nas últimas partidas.
Com quatro vitórias consecutivas, em três delas o Fortaleza chegou a marca de seis gols ao longo dos 90 minutos.
Confira os placares do Leão com Pablo Vojvoda:
Crato 1 x 6 FortalezaCeará 0 x 2 FortalezaFortaleza 6 x 0 IcasaFortaleza 6 x 0 Atlético-CE

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