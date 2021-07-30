Com Vojvoda, Fortaleza aumenta a sua invencibilidade como mandante

Na tarde da última quinta-feira, o Fortaleza recebeu o CRB e, apesar de sair atrás do marcador, virou e abriu vantagem no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil.
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Além de sair na frente no confronto da eliminatória, o Leão do Pici manteve o bom retrospecto de Pablo Vovjoda no comando da equipe quando a partida é na Arena Castelão.
Agora, o comandante apresenta um currículo de 12 partidas, com nove vitórias e três empates, desempenho excepcional.
Calendário
No próximo domingo, o Fortaleza volta a Arena Castelão, mas como mandante. O Ceará é o ‘dono da casa’ no clássico do fim de semana.