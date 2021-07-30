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futebol

Com Vojvoda, Fortaleza aumenta a sua invencibilidade como mandante

Nos 12 jogos dentro da Arena Castelão, o treinador acumula nove vitórias e três empates...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:14

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 20:14
Crédito: Leonardo Moreira/FEC
Na tarde da última quinta-feira, o Fortaleza recebeu o CRB e, apesar de sair atrás do marcador, virou e abriu vantagem no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além de sair na frente no confronto da eliminatória, o Leão do Pici manteve o bom retrospecto de Pablo Vovjoda no comando da equipe quando a partida é na Arena Castelão.
Agora, o comandante apresenta um currículo de 12 partidas, com nove vitórias e três empates, desempenho excepcional.
Calendário
No próximo domingo, o Fortaleza volta a Arena Castelão, mas como mandante. O Ceará é o ‘dono da casa’ no clássico do fim de semana.

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