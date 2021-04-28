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Com Vizela perto do acesso à elite, Marcelo projeta quatro 'finais' pela frente: 'Estamos confiantes'

A equipe do Vizela, em que o jogador brasileiro atua, está na vice-liderança da Liga Portugal 2 e atleta quer o acesso
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Publicado em 27 de Abril de 2021 às 21:55

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 21:55
Crédito: Divulgação / Vizela
Meia-campista de origem, o zagueiro Marcelo atuou como titular em mais uma vitória do Vizela na Liga Portugal 2. No último sábado, a equipe bateu por 3 a 0 o Varzim, fora de casa, para somar 22 partidas de invencibilidade no campeonato. Com apenas quatro jogos pela frente, o Vizela segue na vice-liderança da competição e cada vez mais perto do acesso para a elite nacional. Para Marcelo, o pensamento é jogo a jogo.
Veja a tabela do Português- Acredito que serão quatro finais de extrema importância como tem sido todos, jogos difíceis que vamos encarar da melhor forma, gostamos de desafios e esses próximos vão ser grandes desafios. Estamos confiantes no nosso trabalho e vamos em busca da vitória como sempre fazemos - projetou Marcelo.
Em sua primeira temporada no elenco principal do Vizela, Marcelo soma 10 jogos entre a segunda divisão e a Taça. Há quatro anos no futebol português, acumulando passagens pela base do próprio Vizela e do Vitória de Guimarães, o jogador também defendeu o Pedras Salgadas na terceira divisão. Vivendo um grande momento em solo lusitano, Marcelo acredita estar vivendo o seu auge na carreira.
- Desde o primeiro dia trabalhei sempre em busca da minha oportunidade e sabia que um dia ia chegar, e pra isso tenho que estar sempre na melhor forma e isso se faz do meu dia a dia. Junto com os companheiros procuro crescer e ajudar a equipe. Pra mim foi um orgulho enorme poder entrar e ajudar minha equipe a conquistar os três pontos no último jogo e dar continuidade no nosso trabalho. Tenho certeza que está sendo uma temporada de muita evolução pra mim, muito aprendizado e alegria. Arrisco a dizer que a melhor na minha carreira - relatou.

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