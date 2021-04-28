Com Vizela perto do acesso à elite, Marcelo projeta quatro 'finais' pela frente: 'Estamos confiantes'

Crédito: Divulgação / Vizela

Meia-campista de origem, o zagueiro Marcelo atuou como titular em mais uma vitória do Vizela na Liga Portugal 2. No último sábado, a equipe bateu por 3 a 0 o Varzim, fora de casa, para somar 22 partidas de invencibilidade no campeonato. Com apenas quatro jogos pela frente, o Vizela segue na vice-liderança da competição e cada vez mais perto do acesso para a elite nacional. Para Marcelo, o pensamento é jogo a jogo.

Veja a tabela do Português- Acredito que serão quatro finais de extrema importância como tem sido todos, jogos difíceis que vamos encarar da melhor forma, gostamos de desafios e esses próximos vão ser grandes desafios. Estamos confiantes no nosso trabalho e vamos em busca da vitória como sempre fazemos - projetou Marcelo.

Em sua primeira temporada no elenco principal do Vizela, Marcelo soma 10 jogos entre a segunda divisão e a Taça. Há quatro anos no futebol português, acumulando passagens pela base do próprio Vizela e do Vitória de Guimarães, o jogador também defendeu o Pedras Salgadas na terceira divisão. Vivendo um grande momento em solo lusitano, Marcelo acredita estar vivendo o seu auge na carreira.