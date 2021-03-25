Com vitória simples, Avaí continua na Copa do Brasil eliminando o Palmas

Crédito: Lourenço fez o tento da vitória do Leão (André Palma Ribeiro/Avaí FC

Fazendo uma partida de muitas chances, porém onde capitalizou apenas uma delas, o Avaí se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil eliminando o Palmas com uma vitória de 1 a 0. Por conta das restrições impostas pela pandemia em diversas cidades do país, o compromisso dessa quinta-feira (25) aconteceu na cidade de Cascavel, mais precisamente no estádio Olímpico Regional.>Os demais confrontos da Copa do Brasil e suas datasGRANDES CHANCES

Apesar de um ritmo mais reduzido no aspecto da mobilidade dos dois times no início, antes dos 15 minutos tanto catarinenses como tocantinenses tiveram oportunidades muito claras para inaugurarem o marcador que foram desperdiçadas. Enquanto pelo Avaí o atacante Getúlio recebeu cruzamento do lado esquerdo e testou para uma defesa espetacular do goleiro Jennerson, por parte do Palmas foi o meio-campista Luis Felipe que, frente a frente com Glédson, bateu por baixo da bola e mandou por sobre o travessão.

JENNERSON, O SALVADOR

Diante da superioridade técnica do time Azzurra, com o avanço da etapa inicial, o trabalho ofensivo dos catarinenses foi envolvendo cada vez mais o time do Palmas e, consequentemente, as grandes oportunidades de marcar seguiram surgindo. Nas chegadas de maior destaque, Valdivia bateu cruzado em passe vindo pelo lado esquerdo do ataque e Lourenço, driblando o marcador dentro da área, ficou frente a frente com Jennerson. Em ambas, o camisa 1 do time de Tocantins fez intervenções providenciais para manter a igualdade no Olímpico Regional (ainda contando com um corte em cima da linha feito por João Bernardo) até o intervalo.

NOVOS MOMENTOS DE PERIGO

Se na etapa inicial as equipes conseguiram pelo menos duas finalizações claras marcar antes dos 15 minutos iniciais, no tempo complementar o espaço de tempo foi reduzido para os cinco primeiros minutos. Enquanto Bruninho parou em ótima defesa de Glédson na marca do pênalti, Getúlio tentou novamente de cabeça (dessa vez em bola alçada por Valdivia) e, assim como na primeira vez, parou em Jennerson.

FOI NA MARRA!

No geral sendo naturalmente mais presente no ataque do que seu adversário, o Avaí acabou conseguindo finalmente abrir a contagem no interior do Paraná. Em bola tocada para Lourenço dentro da área, o atacante bateu para defesa de Jennerson onde, no rebote, o camisa 99 foi aos trancos e barrancos tirando do arqueiro adversário para marcar seu tento.

E CABIA MAIS

Com o aspecto físico começando a pesar contra o Palmas diante do longo trajeto percorrido pelo time do Centro-Oeste (12 horas de ônibus até Cascavel), mesmo com as modificações o Avaí parecia mais "inteiro" e próximo de marcar o segundo do que o contrário. Todavia, mesmo com oportunidades muito boas com Getulio e Renato, a vantagem dos catarinenses permaneceu apenas de 1 a 0 até o apito final do pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Junior.FICHA TÉCNICAPALMAS 0 x 1 AVAÍ

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)Data e hora: 25/03/2021 - 15h30Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro JuniorAssistentes: Clovis Amaral da Silva e Humberto Martins Dias SilvaCartões amarelos: Tchô, Marquinhos (PAL) / Bruno Silva, Giovanni (AVA)

GOLS: Lourenço (12'/2°T)

PALMAS (Técnico: Paulo Caroço)

Jennerson; Igor (Thiaguinho, aos 15'/2°T), João Bernardo, Lula e Iury; Luis Felipe, Marquinhos (Pierre, aos 26'/2°T), Tchô (Luis Anastácio, aos 26'/2°T) e Elenilson (Ryan, aos 26'/2°T); Bruninho (Bombado, aos 19'/2°T) e Rafael Gladiador.

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)