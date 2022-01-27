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Com vitória pelo Campeonato Português, Ronaldo Rodrigues completa 50 jogos como profissional

A equipe, que tem o brasileiro como capitão, enfrenta o Sporting B, pela 17ª rodada da Liga 3 de Portugal. O defensor projetou a partida e falou sobre a luta pelo acesso...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 17:58
Aos 24 anos, Ronaldo Rodrigues tem se consolidado no futebol europeu. Na última sexta-feira, o zagueiro do FC Alverca alcançou a marca de 50 jogos como profissional — todos disputados no Velho Continente. O feito veio na vitória por 2 a 1 sobre o Oliveira do Hospital, pela Liga 3 de Portugal.- Muito feliz por alcançar essa marca de 50 jogos como profissional, ainda mais da forma como foi, com uma vitória importante pela liga. Atuar na Europa é a realização de um sonho e me sinto muito grato por tudo que tenho vivido aqui. Agora é seguir trabalhando em busca de feitos ainda maiores - ressaltou o atleta.
+ Confira e simule a tabela do Mundial de Clubes
Ronaldo Rodrigues e o FC Alverca voltam a campo nesta sexta-feira. A equipe, que tem o brasileiro como capitão, enfrenta o Sporting B, pela 17ª rodada da Liga 3 de Portugal. O defensor projetou a partida e falou sobre a luta pelo acesso.
- Esperamos fazer outro grande jogo para sair com um resultado positivo. Estamos lutando para permanecer na parte de cima da tabela, e assim, avançar de fase. A disputa pelas primeiras colocações está intensa e cada ponto vale muito - concluiu.
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Revelado no Cruzeiro, Ronaldo Rodrigues chegou em Portugal no ano de 2018, e além do FC Alverca, também defendeu as cores do Sporting. Pela Raposa, o zagueiro foi campeão brasileiro sub-20, em 2017. Ele ainda soma um título do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2015.
Crédito: RonaldoRodriguestemsedestacadonofuteboleuropeucomacamisado FCAlverca(Foto:JoãoRico

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