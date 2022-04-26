Com vitória diante do Operário-PR, Náutico quebra uma série de marcas negativas

No último fim de semana, o Náutico deu um sopro de esperança ao seu torcedor com a vitória por 2 a 0 em cima do Operário-PR.

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O placar favorável serviu para tirar o Timbu da lanterna da Série B e, de quebra acabar com marcas negativas na temporada.

Antes do triunfo, o Náutico estava com seis partidas sem vitórias. Até mesmo a classificação em cima do Santa Cruz, pela semifinal do Pernambucano, foi nos pênaltis após empate no tempo normal.

Outra marca ruim era a falta de bola na rede. Desde o dia 23 de março, o Náutico não conseguia marcar gols.