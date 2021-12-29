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futebol

Com Vitinho em campo, Cercle derrota Club Brugge após 8 anos

Lateral brasileiro com melhor aproveitamento na Bélgica comemorou a vitória no derby
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Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 14:21
No último jogo de 2021, Vitinho entrou no segundo tempo e e foi importante para vitória do Cercle Brugge no derby contra o Club Brugge por 2 a 0 pela 21ª rodada da Pro League, no último domingo. Nos últimos 14 clássicos, a equipe do lateral brasileiro somou apenas duas vitórias e nove derrotas. O camisa dois comemorou o resultado.- Primeiro é comemorar a vitória no campeonato. Feliz em poder ajudar meus companheiros com o resultado positivo para nossos próximos objetivos na temporada. Sem dúvidas é ainda mais especial vencer um clássico. Sabíamos da dificuldade em enfrentar o vice-líder e do tempo em que isso não acontecia, mas sempre confiamos uns nos outros. Vencemos e agora é aproveitar os próximos dias para descansar e focar nas partidas de janeiro.
Desde 2018 no Cercle e somando 62 jogos no total, Vitinho está na sua quarta temporada pelo clube e tem 20 partidas, um gol, uma assistência e seis vitórias na Pro League 2021. O lateral vem se destacando pelos dribles e cruzamentos no torneio. O camisa 2 já havia enfrentado o Club Brugge quatro vezes e o melhor resultado havia sido um empate no confronto realizado em agosto deste ano.
Crédito: VitinhoparticipoudavitóriadoCercleBruggesobreoClubBrugge(Foto:Divulgação/CercleBrugge

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