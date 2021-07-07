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futebol

Com vínculo no Marítimo, Marcelinho foca em evolução no futebol europeu

Atacante brasileiro com passagem pelo Londrina é esperança de gols do Marítimo na temporada de Portugal
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Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 15:37
Crédito: Divulgação/Vizela
O meia-atacante Marcelinho, que estava no Vizela na última temporada temporada, espera uma grande época nos próximos meses. Segundo o atleta, com passagem pelo Londrina também, a meta é continuar crescendo no futebol europeu.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Estou trabalhando para continuar construindo a minha história no futebol europeu. Quero continuar crescendo aqui e fazendo meu máximo para atingir minhas metas nos próximos meses. Estou muito motivado - disse o jogador brasileiro.
O jogador ainda destacou o desejo de permanecer no futebol europeu por muito tempo.
- Minha ideia é continuar no futebol europeu nos próximos anos. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e com minha evolução - concluiu o atacante.

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