Com vínculo no Marítimo, Marcelinho foca em evolução no futebol europeu

Crédito: Divulgação/Vizela

O meia-atacante Marcelinho, que estava no Vizela na última temporada temporada, espera uma grande época nos próximos meses. Segundo o atleta, com passagem pelo Londrina também, a meta é continuar crescendo no futebol europeu.

Veja o mata-mata da Eurocopa- Estou trabalhando para continuar construindo a minha história no futebol europeu. Quero continuar crescendo aqui e fazendo meu máximo para atingir minhas metas nos próximos meses. Estou muito motivado - disse o jogador brasileiro.

O jogador ainda destacou o desejo de permanecer no futebol europeu por muito tempo.