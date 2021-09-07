Com vídeo enviado por familiares, São Paulo parabeniza Miranda por seu aniversário de 37 anos

Crédito: Divulgação/Libertadores

Nesta terça-feira (7), o zagueiro Miranda, do São Paulo, completa 37 anos. Atual capitão da equipe, o ídolo são-paulino recebeu uma homenagem do clube, que desejou, em suas redes sociais, um feliz aniversário para o zagueiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em seu perfil, o clube postou uma breve mensagem de parabenização ao zagueiro, desejando felicidades.

- Quem faz aniversário hoje é o nosso grande zagueiro, que completa 37 anos de idade. Muitas felicidades - publicou o São Paulo.

Horas depois, o perfil oficial do clube publicou um vídeo da esposa de Miranda e seus filhos mandando ao capitão uma mensagem de feliz aniversário.

Também foi publicado um levantamento de números do zagueiro feito pelo patrocinador Sportsbet.io e uma oferta exclusiva para a compra da camisa do clube com o número 22 e seu nome nas costas.Aos 37 anos, Miranda está em sua segunda passagem pelo clube. Ao todo, o zagueiro entrou em campo 258 vezes com a camisa do São Paulo, marcando 11 gols pela equipe.