Com vídeo enviado por familiares, São Paulo parabeniza Miranda por seu aniversário de 37 anos

Nesta terça-feira (7), o zagueiro Miranda, do São Paulo, completa 37 anos. Atual capitão da equipe, o ídolo são-paulino recebeu uma homenagem do clube, que desejou, em suas redes sociais, um feliz aniversário para o zagueiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em seu perfil, o clube postou uma breve mensagem de parabenização ao zagueiro, desejando felicidades.
- Quem faz aniversário hoje é o nosso grande zagueiro, que completa 37 anos de idade. Muitas felicidades - publicou o São Paulo.
Horas depois, o perfil oficial do clube publicou um vídeo da esposa de Miranda e seus filhos mandando ao capitão uma mensagem de feliz aniversário.
Também foi publicado um levantamento de números do zagueiro feito pelo patrocinador Sportsbet.io e uma oferta exclusiva para a compra da camisa do clube com o número 22 e seu nome nas costas.Aos 37 anos, Miranda está em sua segunda passagem pelo clube. Ao todo, o zagueiro entrou em campo 258 vezes com a camisa do São Paulo, marcando 11 gols pela equipe.
O atual capitão do time foi tricampeão brasileiro pelo Tricolor, em 2006, 2007 e 2008. Além dessas conquistas, foi o capitão da conquista do Paulistão de 2021, que encerrou o jejum de títulos do São Paulo.