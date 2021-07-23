Com viagens mais curtas e jogadores voltando de lesão, São Paulo terá semanas mais tranquilas pela frente

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após um período de muito desgaste, com muitos desfalques e jogos com viagens longas, o São Paulo tem pela frente uma semana onde a situação parece aos poucos se acalmar. Com maior tempo de descanso até o jogo contra o Flamengo, no domingo (25), o time conta com a volta de jogadores que ficaram afastados por lesão e, ainda, com viagens mais curtas nos seus próximos compromissos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Nas próximas duas semanas, o São Paulo terá dois jogos como mandante e dois jogos como visitante. As duas ocasiões em que o time jogará fora de casa serão no Rio de Janeiro, uma viagem curta, prejudicando pouco o físico dos jogadores da equipe.

O Tricolor enfrenta o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (25), depois volta para São Paulo para enfrentar o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (28), em sua casa, o Morumbi.

O time segue em sua cidade natal para receber o Palmeiras, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão, no dia 31 de julho. Depois, no dia 4 de agosto, o São Paulo viaja novamente para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco na partida de volta as oitavas de final da Copa do Brasil, em São januário.

Com viagens curtas e períodos maiores entre as partidas, o time terá uma pausa da sequência intensa que teve nas últimas semanas.

Na última segunda-feira (19), o time viajou para a Argentina para jogar a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, partida na qual o Tricolor contou com muitos desfalques, mas as voltas importantes de Miranda e Rigoni.

Além do retorno de nomes tão importantes para o time titular, a classificação contra os argentinos também deu mais tranquilidade ao São Paulo, que vinha em momento conturbado após resultados ruins no Brasileirão.

Com Miranda e Rigoni de volta, o Tricolor espera ter ainda mais jogadores retornando aos gramados em breve. O meio-campista William voltou a treinar com o resto do elenco, mas ainda não há prazo para sua volta. A dupla de ataque Eder e Luciano realizou trabalhos de fisioterapia, caminhando para as fases finais de recuperação.Em busca de uma recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro e com um período maior de descanso até a partida, o São Paulo enfrenta o Flamengo no próximo domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do campeonato.