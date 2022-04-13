Com viagens e etapas decisivas, São Paulo se prepara para enfrentar calendário complicado

O São Paulo se prepara para enfrentar uma sequência complicada de jogos até o final do mês. Com três competições e viagens, o Tricolor paulista terá um calendário muito apertado entre uma partida e outra. GALERIA> Janela fechando! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiroNesta quinta-feira (14), a equipe se prepara para enfrentar o Everton-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos na Copa Sul-Americana, porém, um ponto positivo é que esta será disputada no estádio do Morumbi, sem precisar de viagens internacionais.

Porém, após esse jogo, o Tricolor paulista embala uma sequência de quatro partidas disputadas fora de casa. Três dias depois, no dia 17 de abril, enfrentará o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosJá no dia 20, viaja até Caxias do Sul para encarar o Juventude, no primeiro jogo da decisiva terceira fase da Copa do Brasil. No sábado da semana desta disputa, no dia 23 de abril, o Tricolor vai à Bragança Paulista e joga contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. E para finalizar o mês, a 2 560 metros de altitude, o São Paulo enfrentará o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pelo terceiro jogo da fase de grupos da Sula.Ao todo, o elenco viajará cerca de 8126 km, somando a distância das viagens de ida e volta, para seus próximos confrontos até o final de abril. Assim, o esperado é que Rogério Ceni siga adotando o seu estilo de rodízio de jogadores, a fim de evitar desgastes em seus jogadores nesta dura sequência.