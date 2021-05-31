Com viagens e apresentação, São Paulo define programação da semana

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo terá uma semana cheia, com apresentação e duas viagens para a sequência da temporada. Depois de empatar com o Fluminense, no Morumbi, o elenco do Tricolor treinou no domingo e não terá folgas nesta maratona de jogos.

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Nesta segunda, a equipe de Hernán Crespo se reapresenta de manhã para o treinamento no CT da Barra Funda. Na sequência, os relacionados para a partida contra o 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil, viajam para Teresina. Logo mais, na parte da tarde, no Morumbi, acontece a apresentação do meia Emiliano Rigoni, contratado para esta temporada.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Em solo piauiense, os jogadores fazem um treinamento no hotel e a noite, às 21h30, jogam a ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o 4 de Julho. O elenco retorna para São Paulo no mesmo dia da partida.

Na quarta-feira, o trabalho será para os jogadores que não foram relacionados para o confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, quem jogar no Piauí deve ter folga, para evitar desgaste na sequência da temporada. Quinta, o time treina na parte da manhã.

Na sexta, mais uma viagem depois do treinamento, desta vez para Goiânia, onde o São Paulo enfrenta o Atlético-GO pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no sábado. O elenco retorna para a capital paulista no mesmo dia da partida contra os goianos.