Com viagem para Bolívia, São Paulo define programação da semana

Com viagem marcada para a Bolívia na quarta-feira (27), o São Paulo divulgou a programação da semana antes de enfrentar o Jorge Willstermann, em partida que será válida pela terceira rodada da fase de grupos na Copa Sul-Americana. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaO elenco terá mais dois treinamentos no CT da Barra Funda antes da disputa. Até o momento, o Tricolor paulista não apresenta mais nenhum desfalque e segue com o departamento médico zerado.TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosVEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANATerça-feira (26/04)