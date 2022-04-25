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futebol

Com viagem para Bolívia, São Paulo define programação da semana

O Tricolor viaja na quarta-feira (27) para enfrentar o Jorge Willstermann pela Copa Sul-Americana...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 19:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 19:52
Com viagem marcada para a Bolívia na quarta-feira (27), o São Paulo divulgou a programação da semana antes de enfrentar o Jorge Willstermann, em partida que será válida pela terceira rodada da fase de grupos na Copa Sul-Americana. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemiaO elenco terá mais dois treinamentos no CT da Barra Funda antes da disputa. Até o momento, o Tricolor paulista não apresenta mais nenhum desfalque e segue com o departamento médico zerado.TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosVEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANATerça-feira (26/04)
10 horasTreinoCT da Barra Funda
Quarta-feira (27/04)
11 horasTreinoCT da Barra Funda
*Viagem em voo fretado para Cochambamba (BOL) no período da tarde.
Quinta-feira (28/04)
19h15Jorge Willstermann x São PauloCONMEBOL Sul-AmericanaEstádio Felix CaprilesCochabamba (BOL)
Crédito: SãoPaulodivulgaaprogramaçãodasemana(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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