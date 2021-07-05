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Com viagem e sem folgas, São Paulo define programação para a semana

Com um jogo contra o Internacional fora de casa e outro contra o Bahia no Morumbi, o Tricolor trabalha para se recuperar na tabela do Brasileirão após nove rodadas sem vencer...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 08:00

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 08:00

Crédito: Fellipe Lucena/ saopaulofc
Após a derrota contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (4), o São Paulo definiu sua programação para a semana que tem pela frente. Com uma partida fora de casa e sem dias de folga, o Tricolor embarca em uma sequência de trabalho visando a recuperação no Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O São Paulo já se reapresenta nesta segunda-feira (5), no CT da Barra Funda, para dar continuidade aos treinos. O time trabalha pelo período da manhã.
Na terça-feira (6), o time volta a treinar pela manhã, novamente no CT da Barra Funda, mas, no período da tarde, embarca para Porto Alegre, RS, onde enfrenta o Internacional, pela décima rodada do Brasileirão.
No dia do jogo, na quarta-feira (7), o Tricolor treina no começo da tarde no hotel em que ficará hospedado em Porto Alegre. Às 21h30, o time entra em campo contra o Internacional, no Estádio do Beira-Rio. Logo após o jogo, o Tricolor já volta para São Paulo.
Na quinta-feira (8), o time já se apresenta no CT da Barra Funda, às 16h para continuar os trabalhos, visando a sequência do Brasileirão. Na sexta-feira (9) e no sábado (10), o time volta a treinar pela manhã.
No sábado, porém, o time joga novamente. O Tricolor enfrenta o Bahia, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.
No domingo, o time também não terá folga e se apresentará no CT da Barra Funda pela manhã, iniciando a preparação para as oitava da Libertadores.O Tricolor ainda não venceu no Brasileirão. Após nove rodadas disputadas, o time acumula cinco empates e quatro rodadas. Ao todo, o São Paulo soma cinco pontos dos 27 já disputados.

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