Com viagem e sem folgas, São Paulo define programação para a semana

Crédito: Fellipe Lucena/ saopaulofc

Após a derrota contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (4), o São Paulo definiu sua programação para a semana que tem pela frente. Com uma partida fora de casa e sem dias de folga, o Tricolor embarca em uma sequência de trabalho visando a recuperação no Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo já se reapresenta nesta segunda-feira (5), no CT da Barra Funda, para dar continuidade aos treinos. O time trabalha pelo período da manhã.

Na terça-feira (6), o time volta a treinar pela manhã, novamente no CT da Barra Funda, mas, no período da tarde, embarca para Porto Alegre, RS, onde enfrenta o Internacional, pela décima rodada do Brasileirão.

No dia do jogo, na quarta-feira (7), o Tricolor treina no começo da tarde no hotel em que ficará hospedado em Porto Alegre. Às 21h30, o time entra em campo contra o Internacional, no Estádio do Beira-Rio. Logo após o jogo, o Tricolor já volta para São Paulo.

Na quinta-feira (8), o time já se apresenta no CT da Barra Funda, às 16h para continuar os trabalhos, visando a sequência do Brasileirão. Na sexta-feira (9) e no sábado (10), o time volta a treinar pela manhã.

No sábado, porém, o time joga novamente. O Tricolor enfrenta o Bahia, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.