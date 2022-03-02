Com venda de Savinho, faltará R$ 40 mihões para o Atlético-MG bater meta de vendas em 2022

O meia-atacante Savinho está apenas por detalhes para ser anunciado como integrante do Grupo City, que possui vários clubes pelo mundo. A duas partes estão nas trocas de documentação e o jogador vai render € 6,5 milhões (R$ 37,5 milhões)

Savinho, que ainda fará 18 anos, deve ir para o Troyes, da Primeira Divisão da França. Mas, o PSV também pode ser o destino do jogador, revelado na base atleticana. Com a saída quase certa de Savinho, o Atlético-MG chegará a R$ 100 milhões arrecadados com vendas. faltando R$ 40 milhões para bater a meta de 2022 estipulada pelo clube.

O Atlético-MG manterá 13% de uma futura venda de Savinho por parte do Grupo City. A empresa controla o Manchester City, o Melbourne City (Austrália) o Montevideo City Torque (Uruguai), Bolivar (Bolívia), New York City (MLS), Mumbai City (Índia), Girona (Espanha), Yokohama Marinos (Japão), Troyes (França), Sichuan Jiuniu (China), e Lommel SK (Bélgica).

Caso Savinho bata metas estabelecidas no contrato, o valor final para o time mineiro pode chegar a R$ 72 milhões com a negociação, se tornando a segunda maior venda da história do clube, com 12,5 milhões de euros, só abaixo de Bernard, em 2013 (25 milhões de euros).