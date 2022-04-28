Com VAR em ação, Náutico vence de virada e deixa o CRB no Z-4 da Série B

Tentando escapar das últimas posições, o CRB sabia que não teria vida fácil diante do Náutico, em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão Série B, no estádio Rei Pelé, na noite desta quarta-feira. Após uma etapa inicial sem gols, o VAR acabou sendo decisivo para os dois lados na etapa final, terminando com o placar de 2 a 1 para o Timbu.
Com o resultado, a equipe comandada por Roberto Fernandes chegou aos 7 pontos, pulando para a 7ª colocação, enquanto o time comandado por Marcelo Cabo, por conta do novo revés, segue sem vencer ficando na lanterna com apenas 1 ponto.
Mesmo jogando em casa, o CRB não conseguiu impor sua força nos primeiros movimentos. Aparecendo em seu campo de ataque, o Náutico assustou o goleiro Diogo Silva com Luis Phelipe, mas a bola do atacante acabou indo para fora. Por outro lado, o Galo deu o troco com Anselmo Ramon, mas a cabeçada do camisa 9 foi sem sucesso.
Até meados dos 30 minutos, o time visitante passou a ditar o ritmo em campo. Entretanto, mesmo tendo a posse de bola, desperdiçou boas oportunidades com Ailton Silva, Fabinho e Luis Phelipe frustrando o técnico Roberto Fernandes.
DUELO FICA IGUAL NOVAMENTE
Na reta final de etapa, apesar de mais algumas investidas do Timbu, o CRB passou a pressionar o rival. Porém, mesmo conseguindo chegar, da mesma forma que a equipe pernambucana, falhou nas tentativas de Rafael Longuine e Guilherme Romão mantendo o placar zerado.
VAR CONFIRMA GOL DO GALO
Com ambos os treinadores não optando por trocas no intervalo, o ritmo de jogo logo no início da etapa complementar, comparado ao do primeiro tempo, foi mais tranquilo. Entretanto, a equipe local foi pra cima na expectativa de encontrar seu tento. Antes dos 10 minutos, em duas chegadas deu trabalho ao goleiro Bruno, que conseguiu evitar que o marcador fosse aberto.
Porém, no lance seguinte, finalmente o gol saiu. Pegando rebote no lance, Richard mandou para o fundo das redes, mas viu o assistente levantar a bandeira apontando um impedimento no início da jogada. Entretanto, com a ajuda do VAR, a arbitragem voltou atrás e confirmou o tento do clube alagoano.
COM VAR ACIONADO, NÁUTICO CHEGA AO EMPATE E VIRA NA SEQUÊNCIA
Atrás no placar, o treinador do Timbu resolveu então promover algumas substituições. aumentando seu poder ofensivo, deu a deixa para Marcelo Cabo também optar por mudanças reforçando seu meio-campo. Até que em um lance isolado, Pedro Vitor, dentro da área, ao dominar a bola, acabou sendo tocado por Gum, fazendo com que a arbitragem, inicialmente, mandasse o jogo seguir. Porém, momentos depois, chegou o VAR e voltou atrás marcando pênalti do zagueiro ex-Fluminense. Na cobrança, o próprio Pedro Vitor, com categoria, deslocou Diogo Silva deixando tudo igual.
Embalado, o Náutico não tirou o pé o acelerador. Com isso, já na reta final, aos 43 minutos, após rolar para Pedro Victor, Ailton Silva mandou uma bomba para virar e garantir a vitória ao alvirrubro.FICHA TÉCNICACRB 1x2 NAÚTICO
Data e horário: 27/04/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Cartões Amarelos: Thássio, 32'/1ºT; Amarildo, 9'/2ºT
Gols: Richard, 12'/2ºT (1-0); Pedro Vitor, 33'/2ºT (1-1), Ailton Silva, 43'/2ºT (2-1)
CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão (Bryan, 26'/2ºT); Marthã, Yago (Raul Prata, 36'/2ºT) e Rafael Longuine (Wesley, aos 35'/2ºT); Fabinho (Gabriel Conceição, 36'/2ºT), Richard (Gustavo Apis, 26'/2ºT) e Anselmo Ramon.(Técnico: Marcelo Cabo)
NÁUTICO: Bruno; Thassio (Robinho, 40'/2ºT), Carlão, Bruno Bispo e Aílton; Djan, Franco e Luís Phelipe (Victor Ferraz, 25'/2ºT); Niltinho (Juninho Carpina, aos 40'/2ºT), Nascimento e Amarildo (Pedro Vitor, 15'/2ºT).(Técnico: Roberto Fernandes)