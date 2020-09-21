Com VAR, começam amanhã (22) as semifinais da Série A2 do Paulistão

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Tem início amanhã as semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista, divisão de acesso para a Primeira Divisão. Conforme o regulamento, as campanhas são somadas desde a 1ª fase, e o time de melhor desempenho entre os quatro enfrenta a equipe com o menor número de pontos, enquanto o segundo melhor encara o terceiro.

Dessa forma, as semifinais estão definidas: São Caetano x XV de Piracicaba e São Bernardo x São Bento. Eles duelam em jogos de ida e volta. Além de brigar pelo título, os dois finalistas garantem o acesso à Série A1 em 2021. Com as melhores campanhas entre os quatro, São Caetano e São Bernardo decidem a vaga jogando em casa.

O São Bernardo enfrenta o São Bento em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, na terça-feira (22), às 15h. O jogo de volta acontece no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, uma semana depois (29), também às 15h.

Já o São Caetano vai até Piracicaba enfrentar o XV na quarta-feira (23), às 17h, e depois faz a decisão na região do ABC, às 15h da quarta-feira (30), no estádio Anacleto Campanella.

Em caso de dois empates ou uma vitória para cada equipe com o mesmo saldo de gols, nos dois jogos, o finalista será decidido nas penalidades. A Série A2 não contabiliza gols marcados fora de casa como critério de desempate.

O último classificado foi o São Bento, que garantiu a vaga para a semifinal ao vencer a equipe do Taubaté nos pênaltis, na noite da última terça-feira (15), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Ainda pelas quartas, o XV de Piracicaba superou a Portuguesa, o Azulão passou pelo Monte Azul e o São Bernardo se classificou em cima do Juventus. A fase de quartas de final teve três das suas decisões através da disputa de pênaltis e algumas polêmicas de arbitragem.