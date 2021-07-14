Com vantagem, São Paulo adota 'pés no chão' no Brasileiro sub-17

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Com uma larga vantagem obtida no primeiro jogo, ao vencer o Fluminense por 4 a 1, o São Paulo volta a enfrentar os cariocas nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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A larga vantagem obtida no primeiro jogo é motivo de alegria, mas sem euforia na equipe comandada pelo técnico Menta. O treinador pediu foco e atenção para os comandados.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! - A gente faz esse trabalho de controlar a ansiedade e manter os pés no chão. Saber que do outro lado tem um time qualificado e que precisamos equilibrar a situação. A euforia de ganhar uma partida existe, é natural, mas no dia seguinte já estamos trabalhando focados no próximo jogo - explicou o treinador.

O atacante Caio, artilheiro da equipe na competição, com oito gols, também compartilha do mesmo pensamento que o treinador.