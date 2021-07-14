Com vantagem, São Paulo adota 'pés no chão' no Brasileiro sub-17

Com uma larga vantagem obtida no primeiro jogo, ao vencer o Fluminense por 4 a 1, o São Paulo volta a enfrentar os cariocas nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20.
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A larga vantagem obtida no primeiro jogo é motivo de alegria, mas sem euforia na equipe comandada pelo técnico Menta. O treinador pediu foco e atenção para os comandados.
CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! - A gente faz esse trabalho de controlar a ansiedade e manter os pés no chão. Saber que do outro lado tem um time qualificado e que precisamos equilibrar a situação. A euforia de ganhar uma partida existe, é natural, mas no dia seguinte já estamos trabalhando focados no próximo jogo - explicou o treinador.
O atacante Caio, artilheiro da equipe na competição, com oito gols, também compartilha do mesmo pensamento que o treinador.
- Trabalhamos forte e o resultado foi visto em campo, mas é um jogo de 180 minutos. Vamos para o Rio com o mesmo foco e sempre pensando na vitória. Mata-mata é um novo campeonato. Temos que entrar com a cabeça como se fosse o primeiro jogo. O grupo sabe o que deve fazer. Fomos muito bem na nossa conversa que deveríamos entrar focados para vencer, porque era um jogo complicado, e vamos fazer a mesma coisa agora - disse o jogador.