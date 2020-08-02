Com vantagem histórica, Palmeiras recebe adversário de último título paulista

Crédito: Tom Dib/Lancepress!

Neste domingo, o Palmeiras entra em campo no Allianz Parque buscando uma vaga na final do Campeonato Paulista, e o adversário traz uma boa lembrança. No último título estadual conquistado pela equipe, em 2008, foi justamente a Ponte Preta o oponente, e o técnico alviverde era também Vanderlei Luxemburgo, como atualmente.

Naquela ocasião, a final foi disputada em duas partidas, sendo a primeira vencida por 1 a 0, com gol de Kleber no estádio Moisés Lucarelli, e a segunda foi uma goleada por 5 a 0, na grande decisão, com gols de Ricardo Conceição (contra), um de Valdivia e três de Alex Mineiro, que acabou a competição como artilheiro geral (15 gols).

Neste domingo, não será na final que as duas equipes se encontrarão, mas, sim, na semifinal, que será em jogo único dentro da casa palmeirense. No histórico geral, o alviverde possui ampla vantagem: são 67 vitórias, 32 empates e 33 derrotas, sendo 215 gols feitos e 138 tomados.No Paulistão, a vantagem também é palmeirense: 90 partidas, com 43 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. O último compromisso entre as equipes aconteceu em fevereiro deste ano, e o Palmeiras saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Willian.

O alviverde vai em busca de uma vaga na final sob comando de Vanderlei Luxemburgo, o treinador que mais levantou canecos do estadual com o clube (1993, 1994, 1996 e 2008), ao lado de Oswaldo Brandão (1947, 1959, 1972 e 1974). Do outro lado, a vaga na decisão é disputada por Mirassol e Corinthians.