Com valor de mercado de R$ 232 milhões, Richarlison renova com o Everton

O atacante capixaba Richarlison renovou seu contrato com o Everton, da Inglaterra. No início da tarde desta terça-feira (02), o site oficial do clube inglês publicou a informação que o vínculo do jogador foi estendido até 2024. Com boas atuações e com seu carisma, Richarlison conquistou o carinho da torcida e o respeito de todos na equipe. No último domingo (01), contra o Leicester City, ele marcou seu 20º gol pelo Everton, equipe pela qual já disputou 50 partidas.
À Everton TV, o atacante capixaba afirmou que está muito feliz com a renovação de seu contrato. "Pretendo ficar aqui por muito tempo. Este foi o clube que me deu a oportunidade de mostrar meu futebol, e foi aqui que consegui um lugar na Seleção brasileira e foi aqui que marquei muitos gols na Premier League. O clube confia em mim e eu confio neles", declarou o jogador.
Richarlison também destacou o carinho que tem pela torcida do time inglês. "Os torcedores têm muito carinho por mim e eu tento retribuir todo esse carinho o máximo possível em campo. Eu saio e coloco minha vida em risco por eles. Eu tento suar sangue e lágrimas por este clube. Pretendo continuar honrando a camisa e fazendo os fãs felizes. E espero que eles continuem cantando meu nome", afirmou.
A temporada 2019 foi marcante na carreira de Richarlison. Ele conquistou a Copa América com a Seleção Brasileira, ganhou a confiança do técnico Tite. De quebra, acumulou boas atuações com a camisa do Everton e garantiu um novo contrato. De acordo com o site https://www.transfermarkt.com.br, especializado no mercado de transferências no mundo da bola, o valor de mercado do atacante capixaba está estipulado em 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 232 milhões.