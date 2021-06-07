Com uma rodada de antecedência, Meninas do Galo se classificam às oitavas do Brasileiro Série A2

Com uma rodada de antecedência, as Vingadoras, time feminino do Atlético-MG, garantiram classificação para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2, ao golear o Juventude-Ba por 3 a 0, neste domingo, 6 de junho, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista-BA. Marta abriu o placar aos 49 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Guedes ampliou aos 15 minutos e Aninha fechou o placar aos 17. O triunfo no interior baiano foi o quarto seguido das Vingadoras na competição. A campanha é arrasadora, com 12 gols marcados e apenas um sofrido. Na última rodada da fase classificatória, o adversário será o SERC-MS, dia 18 de junho, às 16h30, em local a ser definido. Iara, Marques, Jaqueline, Ssofia, Coimbra e Bruna entraram no decorrer da partida.
A equipe atleticana lidera o grupo E, completado por Aliança-GO, CRESSPOM-DF, Mixto-MT, Juventude-BA e SERC-MS. Confira a tabela do Galo FF nesta 1ª fase: 15/5: Atlético-MG 4 x 0 Aliança-GO - SESC Venda Nova (Belo Horizonte) 23/5: CRESSPOM-DF 0 x 1 Atlético-MG - Abadião (Ceilândia-DF) 29/5: Atlético-MG 4 x 1 Mixto-MT - SESC Venda Nova (Belo Horizonte) 6/6: Juventude-BA 0 x 3 Atlético-MG - Lomanto Júnior (Vitória da Conquista-BA) 18/6 (16h30): Atlético-MG x SERC-MS - Local a definir