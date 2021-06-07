  • Com uma rodada de antecedência, Meninas do Galo se classificam às oitavas do Brasileiro Série A2
futebol

Com uma rodada de antecedência, Meninas do Galo se classificam às oitavas do Brasileiro Série A2

As Vingadoras mantém vivo o sonho do acesso para disputar a elite nacional em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:55

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:55

Crédito: As Vingadoras já realizaram uma campanha superior a da temporada passada no Brasileiro Feminino-(Divulgação/Atlético-MG
Com uma rodada de antecedência, as Vingadoras, time feminino do Atlético-MG, garantiram classificação para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2, ao golear o Juventude-Ba por 3 a 0, neste domingo, 6 de junho, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista-BA. Marta abriu o placar aos 49 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Guedes ampliou aos 15 minutos e Aninha fechou o placar aos 17. O triunfo no interior baiano foi o quarto seguido das Vingadoras na competição. A campanha é arrasadora, com 12 gols marcados e apenas um sofrido. Na última rodada da fase classificatória, o adversário será o SERC-MS, dia 18 de junho, às 16h30, em local a ser definido. Iara, Marques, Jaqueline, Ssofia, Coimbra e Bruna entraram no decorrer da partida.
A equipe atleticana lidera o grupo E, completado por Aliança-GO, CRESSPOM-DF, Mixto-MT, Juventude-BA e SERC-MS. Confira a tabela do Galo FF nesta 1ª fase: 15/5: Atlético-MG 4 x 0 Aliança-GO - SESC Venda Nova (Belo Horizonte) 23/5: CRESSPOM-DF 0 x 1 Atlético-MG - Abadião (Ceilândia-DF) 29/5: Atlético-MG 4 x 1 Mixto-MT - SESC Venda Nova (Belo Horizonte) 6/6: Juventude-BA 0 x 3 Atlético-MG - Lomanto Júnior (Vitória da Conquista-BA) 18/6 (16h30): Atlético-MG x SERC-MS - Local a definir

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

