Com um pênalti para cada lado no fim, Inglaterra vence a Islândia na estreia da Liga das Nações

Em um final de jogo maluco, a Inglaterra alcançou uma vitória dramática por 1x0 contra a Islãndia fora de casa, pela abertura da Liga das Nações. O gol foi marcado por Sterling em pênalti aos 46 do segundo tempo, após amplo domínio da posse de bola dos ingleses na partida.
Antes do gol, Kyle Walker havia sido expulso por entrada em Traustasson. E mesmo após o gol, ainda houve espaço para mais emoção: no lance seguinte ao pênalti de Sterling, foi a vez de Joe Gomes cometer infração dentro da área em Gudmundsson. Porém, o meia Bjarnasson isolou a bola e a vitória ficou com a Inglaterra.
PRESSÃO NO INÍCIO, MAS SEM RESULTADO
A Inglaterra começou em cima da Islândia e balançou as redes logo aos seis minutos: Kane recebeu na entrada da pequena área após cobrança de falta e marcou; porém, o gol foi mal anulado. Vale lembrar que o VAR não está disponível na Liga das Nações.
Depois disso, o primeiro tempo teve poucos lances de perigo, mesmo com o domínio inglês: incríveis 81% de posse de bola, mas apenas cinco finalizações. Com os islandeses jogando sempre atrás da linha da bola, os ingleses tiveram muita dificuldade em achar espaços.
SEGUNDO TEMPO COMEÇA MORNO, MAS TERMINA MUITO QUENTEO segundo tempo começou exatamente como o primeiro acabou: a Inglaterra com a bola, mas sem criar, enquanto a Islândia se defendia. O ponto de destaque aconteceu aos 24 da etapa final, quando Kyle Walker entrou forte em Traustason no ataque e levou o segundo amarelo - consequentemente, foi expulso.
Apesar da expulsão, a Islândia não se aventurou muito ao ataque e continuou esperando uma brecha para ir à frente. No fim da partida, os ingleses conseguiram um pênalti: após escanteio, Sterling chutou e a bola bateu na mão de Ingason. O zagueiro também já tinha amarelo e foi expulso. Na cobrança, Sterling bateu no meio do gol e abriu o placar.
Quando tudo parecia perdido para a Islândia, porém, Joe Gomez derrubou Gudmundsson na área e fez pênalti, recebendo o cartão amarelo. Só que o destino foi diferente: Bjarnason tirou demais do goleiro e mandou para fora, longe do gol.
SITUAÇÃOCom a vitória, a Inglaterra chega aos três pontos e assume momentaneamente a liderança do Grupo 2; por outro lado, a Islãndia fica com a lanterna. Bélgica e Dinamarca ainda se enfrentam para fechar a rodada inicial.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, as duas seleções jogam fora de casa. A Islândia vai enfrentar a Bélgica, às 15h45 da próxima terça (8). Na mesma data e horário, a seleção inglesa encara a Dinamarca.