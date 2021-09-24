Com um jogador a menos, Bayern de Munique vence o Greuther Fürth pela Bundesliga

O Bayern de Munique segue invicto no Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, os bávaros derrotaram o Greuther Fürth por 3 a 1, no Estádio Laubenweg, em partida válida pela sexta rodada da Bundesliga. Müller, Kimmich e Griesbeck (contra) marcam os gols da vitória do time de Julian Nagelsmann. Na reta final do confronto, Cedric Itten fez o gol de honra do Greuther Fürth.
ABRIU O PLACARO Bayern de Munique foi ao ataque já no início da partida deste sábado, e fez o primeiro gol do confronto aos 10 minutos. Thomas Müller abriu o marcador na cidade de Furth para a equipe bávara e iniciou o caminho da vitória de seu time.
AMPLIOUDurante a primeira etapa, o Bayern seguiu no ataque para buscar aumentar a vantagem contra o Furth, e foi eficaz aos 31 minutos. Com assistência de Leroy Sané, o volante Joshua Kimmich recebeu a bola para fazer o segundo gol dos visitantes na partida.
FURTH CONSEGUE UMA VANTAGEM...Logo no começo da etapa final, o Bayern ficou com um jogador a menos. Aos três minutos, o Greuther Fürth conseguiu puxar um contra-ataque que foi interrompido por um carinho por trás de Pavard em Julian Green. Dessa forma, o camisa 5 foi expulso, os Bávaros jogaram praticamente todo o segundo tempo com apenas dez jogadores em campo.
...MAS NÃO APROVEITAMesmo com um a mais, o time da casa não conseguiu aproveitar a superioridade numérica para levar perigo ao gol de Neuer. Nesse cenário, o Bayern aproveitou a oportunidade para ampliar a vantagem. Aos 22 minutos, Kimmich cobrou falta à meia altura na área na direção de Lewandowski. O camisa 9 dividiu com Griesbeck, que tocou contra a própria meta para fazer o terceiro dos visitantes.
HISTÓRICOJá na reta final de jogo, o Greuther Fürth conseguiu o gol de honra. Após cruzamento de Timothy Tillman, Cedric Itten subiu mais alto que a marcação e balançou as redes de Neuer. Embora o time da casa não tenha evitado a derrota, este foi o primeiro gol do Greuther Fürth contra o Bayern na história da Bundesliga.
SEQUÊNCIAO Bayern de Munique volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), em partida da Champions League contra o Dinamo de Kiev. Já o Greuther Fürth enfrenta o Colônia na próxima sexta-feira, às 1530 (de Brasília), em jogo válido pela Bundesliga.