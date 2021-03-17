Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com um gol em cada tempo, Paraná derrota o Toledo

Fora de casa, o Tricolor não perdeu a chance e conseguiu seus primeiros pontos no estadual...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 17:59
Crédito: Gabriel Thá
Pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, o Paraná visitou o Toledo e venceu por 2 a 0. Com o placar, o Tricolor somou os primeiros três pontos no torneio. O Toledo continua zerado.
Jogo aberto
Os primeiros 45 minutos foram agitados. O Paraná impôs o seu ritmo e perdeu duas ótimas chances através de Kaio e Ramires, mas as finalizações deixaram a desejar. Melhor em campo, o Tricolor abriu o seu marcador em cobrança de pênalti. Da Silva não perdoou e balançou a rede.
Toledo em busca do prejuízo
Em busca da igualdade, o time da casa chegou perto de balançar a rede, mas encontrou Renan inspirado.
Paraná mortal
Se o Toledo esperava o empate, ele ficou frustrado aos 12 minutos. Juninho achou Gustavinho, que bateu forte e ampliou, 2 a 0.
Impedido
O Toledo teve muita dificuldade para tentar se reencontrar em campo. Nos minutos finais até chegou a balançar a rede, mas o atacante Marcelo estava impedido e o tento foi anulado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados