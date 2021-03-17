Com um gol em cada tempo, Paraná derrota o Toledo

Crédito: Gabriel Thá

Pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, o Paraná visitou o Toledo e venceu por 2 a 0. Com o placar, o Tricolor somou os primeiros três pontos no torneio. O Toledo continua zerado.

Jogo aberto

Os primeiros 45 minutos foram agitados. O Paraná impôs o seu ritmo e perdeu duas ótimas chances através de Kaio e Ramires, mas as finalizações deixaram a desejar. Melhor em campo, o Tricolor abriu o seu marcador em cobrança de pênalti. Da Silva não perdoou e balançou a rede.

Toledo em busca do prejuízo

Em busca da igualdade, o time da casa chegou perto de balançar a rede, mas encontrou Renan inspirado.

Paraná mortal

Se o Toledo esperava o empate, ele ficou frustrado aos 12 minutos. Juninho achou Gustavinho, que bateu forte e ampliou, 2 a 0.

Impedido