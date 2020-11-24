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Com um gol e uma assistência de Renato Augusto, Beijing vence pela Liga dos Campeões da Ásia

Brasileiro brilha em nova vitória da equipe no torneio, desta vez sobre o Melbourne Victory, por 3 a 1. Time lidera Grupo E com 100% de aproveitamento na competição
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 10:48

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 10:48

Crédito: Renato Augusto brilha em vitória do Beijing Guoan na Champions da Ásia (site sina.com.cn
Há pouco mais de duas semanas, o Beijing Guoan foi eliminado na semifinal da Superliga Chinesa e, posteriormente, garantiu o terceiro lugar numa competição que teve um novo formato, em uma temporada atípica e bem mais curta. E logo veio a disputa da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe liderada pelo brasileiro Renato Augusto virou a chave e já emplacou sua terceira vitória.
Após derrotar o Seoul por 2 a 1 no fim de semana, o Beijing voltou a vencer nesta terça-feira, com um show de Renato. Com direito a um gol e uma assistência do meia, o time bateu o Melbourne Victory, da Austrália, por 3 a 1 e se isolou na liderança do Grupo E. A quipe chinesa ja havia batido o Chiangrai United, da Tailândia, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19.
Renato Augusto abriu o placar aos 22 minutos de jogo. Aos 34, deu belo passe para o também brasileiro Alan, ex-Fluminense, aumentar. A equipe da capital chinesa ampliou no segundo tempo com Wang Ziming - o italiano Gianluca Iannucci diminuiria em seguida.
- Foi uma boa atuação de toda equipe hoje. Soubemos controlar bem o jogo, conseguimos construir uma boa vantagem ainda no primeiro tempo e administramos na etapa final. O título na Superliga escapou no mata-mata contra o Guangzhou, não chegamos à decisão, mas lutaremos também por essa Champions. É um torneio difícil, complicado, mas vamos jogo a jogo tentar buscar essa conquista inédita para o Beijing - disse Renato.

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