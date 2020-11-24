Com um gol e uma assistência de Renato Augusto, Beijing vence pela Liga dos Campeões da Ásia

Crédito: Renato Augusto brilha em vitória do Beijing Guoan na Champions da Ásia (site sina.com.cn

Há pouco mais de duas semanas, o Beijing Guoan foi eliminado na semifinal da Superliga Chinesa e, posteriormente, garantiu o terceiro lugar numa competição que teve um novo formato, em uma temporada atípica e bem mais curta. E logo veio a disputa da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe liderada pelo brasileiro Renato Augusto virou a chave e já emplacou sua terceira vitória.

Após derrotar o Seoul por 2 a 1 no fim de semana, o Beijing voltou a vencer nesta terça-feira, com um show de Renato. Com direito a um gol e uma assistência do meia, o time bateu o Melbourne Victory, da Austrália, por 3 a 1 e se isolou na liderança do Grupo E. A quipe chinesa ja havia batido o Chiangrai United, da Tailândia, antes da paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19.

Renato Augusto abriu o placar aos 22 minutos de jogo. Aos 34, deu belo passe para o também brasileiro Alan, ex-Fluminense, aumentar. A equipe da capital chinesa ampliou no segundo tempo com Wang Ziming - o italiano Gianluca Iannucci diminuiria em seguida.