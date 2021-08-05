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Com um gol e uma assistência, Benítez é destaque do São Paulo nos jogos contra seu ex-clube, o Vasco

Meio-campista do Tricolor marcou um gol deu uma assistência no saldo das duas partidas contra o seu antigo clube, pelas oitavas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 07:00

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Na última quarta-feira (4), o São Paulo venceu o Vasco por 2 a 1, no São Januário, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo terminou com a classificação são-paulina pelo placar agregado de 4 a 1. Com o reencontro de Martín Benítez com seu ex-clube, o argentino foi destaque nas duas partidas, sendo crucial para o triunfo tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Na partida de ida, Benítez teve atuação impactante no jogo, dando o passe para o primeiro gol da partida, marcado pelo seu compatriota Emiliano Rigoni. Em um excelente lançamento do camisa 8, o atacante dominou com a canhota, cortou para a perna direita e abriu o placar no jogo que terminou em 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi.
Já na partida de volta, em São Januário, o meia teve participação mais efetiva ainda. No segundo tempo do jogo, quando o placar estava 1 a 0, o argentino recebeu um passe de Pablo após boa jogada do camisa 9 com o volante William, e emendou um chute de fora da área, que contou com um desvio no meio do caminho para matar Vanderlei no lance e ampliar o placar.
Com duas boas atuações, Benítez foi crucial para a classificação do São Paulo. O atleta é um dos destaques da equipe na atual temporada, sendo eleito o melhor jogador do Paulistão, além de boas partidas nas outras competições.
Ao todo, são três gols marcados e quatro assistências dadas em 24 jogos que jogou pelo Tricolor, sendo um dos principais nomes do time na temporada e, ao lado de Rigoni e Miranda, uma das melhores contratações.O jogador é peça chave para a sequência de jogos do Tricolor na próxima semana. O São Paulo enfrenta o Athlético Paranaense, fora de casa, no próximo sábado (7), às 19h, pela 15ª rodada do Brasileirão.
Depois, na terça-feira (10), o time recebe o Palmeiras, no Morumbi, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. A decisão do confronto, no Allianz Parque, será na terça-feira seguinte (17).

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