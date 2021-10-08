Com um a menos, Vila Nova sofre, mas vence Remo e foge do Z4 da Série B

Nesta sexta-feira (8), o Vila Nova sofreu, mas conseguiu vencer o Remo, pela 29ª rodada da Série B. A equipe abriu o placar com Alesson. Mas, ainda no primeiro tempo, o lateral-esquerdo Bruno Collaço levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Os visitantes até pressionaram na segunda etapa, mas não conseguiram o empate. Com a vitória, os goianos respiram ainda mais na luta contra o rebaixamento, agora estão com 37 pontos na 12ª colocação e entram em campo na próxima sexta-feira (15), contra o Brasil de Pelotas. Por outro lado, o Remo estaciona na 10ª com 38 e entra em campo novamente no mesmo dia, diante o Brusque.
O duelo começou bem movimentado, com as equipes tendo oportunidades de marcar. Para o Remo, Felipe Gedoz fez ótima jogada individual pelo meio e arriscou um bom chute de fora da área. Logo depois, Marcos Júnior tentou uma finalização de longe e após desvio, o goleiro defendeu.
Por sua vez, o Vila Nova tentou duas vezes pelo alto, na primeira a bola desviou em Thiago Ennes, que quase fez contra, já Rafael Donato subiu após escanteio, mas mandou por cima. Aos 12 minutos, Arthur Rezende acionou Alesson em velocidade. O camisa 11 venceu na corrida e bateu na saída do goleiro Thiago Coelho para abrir o placar para os mandantes. O Remo sentiu o gol e o Vila quis administrar a partida, os visitantes tentaram uma chegada com Jansen, em chute de fora. Mas, o lance animou os visitantes que foram mais ativos no ataque e tiveram boas chances, sendo na melhor delas, novamente Rafael Jansen cabeceando após cobrança de falta de Matheus Oliveira. Um pouco antes, Bruno Collaço recebeu o segundo cartão amarelo e deixou os goianos com um a menos.
Remo domina, mas não marca
Na volta do intervalo, com um a mais, o Remo foi dono das melhores oportunidades. Gedoz teve duas chances, a primeira de fora da área e Georgemy defendeu, depois cobrou falta desviada na barreira. Logo depois, Matheus Oliveira testou com perigo e quase empatou.
Neto Pessoa teve duas oportunidades, na primeira mandou por cima, na segunda parou em linda defesa de Georgemy. A primeira oportunidade do Vila Nova na segunda etapa surgiu em erro na saída de bola adversária e após finalização de letra, Jansen salvou o que seria o segundo gol. Em seguida, Victor Andrade teve a bola do empate, após sobra, o atacante estava na marca do pênalti, porém arrematou para fora.
Na reta final, o jogo ficou eletrizante, com chances para os dois lados, mas os goleiros brilharam e deixaram o marcador intacto.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VILA NOVA 1 x 0 REMOLocal: Estádio OBA, Goiânia-GOData/horário: 08 de outubro de 2021, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)Assistente 1: Marcelo Van Gasse (Fifa/SP)Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Árbitro de Vídeo (VAR): Adriano de Assis Miranda (SP)Gols marcados: Alesson (12/'1) (1-0)Cartões amarelos: Bruno Collaço, Georgemy, Clayton, Dudu (Vila Nova), Marcos Júnior (Remo)Cartões vermelhos: Bruno Collaço (Vila Nova)
VILA NOVA: Georgemy; Moacir, Renato Silveira, Rafael Donato e Bruno Collaço; Deivid (Pedro Bambu 27'/1T), Dudu e Arthur Rezende (Pedro Júnior 31'/2T); Kelvin (Diego Tavares 12'/2T), Alesson (André Krobel 31'/2T) e Clayton (Xandão - Intervalo). Técnico: Higo Magalhães.
REMO: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Pingo 32'/2T), Kevem, Rafael Jansen (Ronald 32'/2T) e Raimar; Arthur (Lucas Tocantins 29'/2T), Lucas Siqueira (Neto Pessoa - Intervalo) e Marcos Júnior; Matheus Oliveira, Felipe Gedoz (Jefferson 21'/2T) e Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição.