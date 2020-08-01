Com um a menos, Porto vence Benfica e conquista a Taça de Portugal

Crédito: CARLOS COSTA / AFP

Pela final da Taça de Portugal, o Porto venceu o Benfica por 2 a 1. Mbemba marcou os dois gols dos Dragões, enquanto Carlos Vinícius descontou para os Águias.

ZAGUEIRO ARTILHEIROMbemba marcou os dois gols da vitória do Porto. O zagueiro aproveitou cruzamento para completar, nas duas vezes, de cabeça. Ele garantiu a vitória dos Dragões.

TRABALHO PELA FRENTEMesmo com um a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, o Benfica não fez uma grande partida. Além da Taça de Portugal, também perderam o Campeonato Português para o Porto. Jorge Jesus, recém-contratado, terá trabalho pela frente.