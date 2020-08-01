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futebol

Com um a menos, Porto vence Benfica e conquista a Taça de Portugal

Luis Díaz foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo,
quando a partida ainda estava 0 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 18:53

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 18:53

Crédito: CARLOS COSTA / AFP
Pela final da Taça de Portugal, o Porto venceu o Benfica por 2 a 1. Mbemba marcou os dois gols dos Dragões, enquanto Carlos Vinícius descontou para os Águias.
ZAGUEIRO ARTILHEIROMbemba marcou os dois gols da vitória do Porto. O zagueiro aproveitou cruzamento para completar, nas duas vezes, de cabeça. Ele garantiu a vitória dos Dragões.
TRABALHO PELA FRENTEMesmo com um a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, o Benfica não fez uma grande partida. Além da Taça de Portugal, também perderam o Campeonato Português para o Porto. Jorge Jesus, recém-contratado, terá trabalho pela frente.
PRESSÃO NO FINAL, MAS...O Benfica até pressionou no final, chegou a um gol com Carlos Vinícius, de pênalti, mas não conseguiu empatar a partida. Com algumas chances desperdiçadas, os Águias poderiam ter feito uma partida melhor.

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