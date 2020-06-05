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futebol

Com um a menos, Monchengladbach é derrotado pelo Freiburg

Time visitante perdeu a chance de se garantir no G4 e pode ser ultrapassado
em caso de vitória do Bayer Leverkusen neste sábado (6)...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 20:32

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:32

Crédito: Ronald WITTEK / POOL / AFP
Pela abertura da 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Freiburg saiu vitorioso por 1 a 0 diante do Borussia Monchengladbach. O gol da partida foi marcado por Petersen, aos 13 minutos do segundo tempo.
UM TOQUEPetersen saiu do banco aos 12 minutos do segundo tempo. No seu primeiro toque na bola, marcou o gol. Após falta cruzada por Grifo, o atacante cabeceou para dentro das redes.
A PRIMEIRA O Freiburg venceu a primeira partida depois da paralisação pela pandemia do coronavírus. Na oitava colocação e com 41 pontos, o time da casa continua na briga por uma vaga na Liga Europa.
BOBEOU...Plea foi expulso aos 23 minutos do segundo tempo, recebendo o segundo cartão amarelo. Com isso, viu sua equipe ser derrotada e perder força na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.
DE OLHO NOS RIVAISO Borussia Monchengladbach terá que secar seus rivais. Na quarta colocação com 56 pontos, pode ser ultrapassado pelo Bayer Leverkusen, caso o quinto colocado vença a sua partida na rodada.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSEnquanto o Freiburg enfrentará o Wolfsburg fora de casa, o Monchengladbach também viajará, mas para enfrentar o líder Bayern de Munique.E MAIS:Bundesliga impõe multa a Sancho por violar as regras de confinamento'Estamos prontos para voltar à competição', revela Éder MilitãoChelsea pagará multa de Timo Werner nos próximos diasBayern de Munique descarta a contratação de SemedoBayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai Havertz'Esta política de produção de guerra para ter paz não faz sentido para mim', diz Roger Machado E MAIS:

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