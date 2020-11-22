Com um a menos, Galo empata com o Ceará e segue líder do Brasileiro

Crédito: Mesmo com um a menos e jogando mal no segundo tempo, o Galo conseguiu pontuar e ainda manter a ponta do campeonato-(Bruno Cantini/Atlético-MG

Foi com muita luta, mas o Atlético-MG conseguiu se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, ao empatar por 2 a 2 com o Ceará, gols de Sasha e Keno, para o Galo, com Lima e Felipe Vizeu anotando os tentos do Vozão.

O resultado levou os mineiros aos 39 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas supera os cariocas nos critérios de desempate e conclui a 22ª rodada na ponta da competição.

Com muitos desfalques devido do surto de Covid-19 no clube, o Galo iniciou bem o jogo, teve um primeiro tempo seguro, mas teve muitas falhas defensivas na etapa final, levando dois gols em oito minutos.

Todavia, o time teve atleticano maturidade e força mental para buscar a o empate, que lhe permitiu ficar na liderança do Brasileirão. Já o Vozão, segue sua saga para se distanciar do Z4 e continua na 14ª posição, agora com 25 pontos.

Gol de Sasha, angústia do atleticano​O Galo estava fazendo bom jogo na etapa inicial quando, aos 29 minutos, conseguiu o seu gol com Eduardo Sasha, de “puxeta” após lance de Keno. Porém, o VAR foi conferir a jogada e o suspense pairou no ar, com a possibilidade de um impedimento do atacante do Galo. Mas, para a felicidade alvinegra, o gol foi confirmado.

Apesar do time desentrosado, um primeiro tempo bom do Galo​Com muitos desfalques, por conta da Covid-19, o Atlético-MG conseguiu montar uma equipe que se manteve equilibrada no Castelão, apesar de nunca terem jogado juntos.

Ceará reage rápido e Galo resolve chutar mais a gol ​Logo no início da etapa final, o Vozão teve um bom lance com Léo Chu, deixando Lima na cara de Rafael empatando o duelo. O time mineiro então resolveu arriscar mais de fora da área, pressionando o time cearense. Vacilo da defesa, Felipe Vizeu vira o jogo para o Vozão​Em boa jogada de Samuel Xavier, a defesa atleticana “cochilou” e como bom camisa 9, “empurrador” de bolas para as redes, Felipe Vizeu vira o placar em Fortaleza.

Defesa lenta, leva dois gols em oito minutos e sofre com velocidade do Ceará​A zaga formada por Igor Rabello e Junior Alonso não pode ser única responsável pela fragilidade defensiva do Galo contra o Vozão. Havia muitos espaços no meio de campo, com um trio pouco combativo(Calebe, Zaracho e Dylan Borrero) no meio de campo.

O resultado: o Ceará encontrou espaços que não teve no primeiro tempo e marcou dois gols em apenas oito minutos. O sofrimento defensivo se prolongou até o fim do jogo, para a insatisfação do torcedor atleticano. Zaracho ainda está devendo ​A expectativa em cima do meia, que veio do Racing, era de ser uma solução para a criação no meio de campo na ausência de Nathan. Porém, não consegue dar um toque diferenciado que justifique o alto investimento.

Expulsão controversa​Em lance de Dylan Borrero com Léo Chu, arbitragem entendeu que o jogador do Galo acertou de forma violenta o atleta do Vozão. O time mineiro fica mais frágil ainda no meio de campo.

Reação com um homem a menos-Gol de Keno​Em um belo lançamento para Marrony, Fernando Prass derruba o atacante mineiro. Pênalti marcado. Keno, com precisão marca e mesmo com um jogador a menos, consegue empatar o jogo. E, em seguida, quase vira. O time ficou mais concentrado depois da expulsão de Borrero.

Valeu pelo ponto, pela superação e pela liderança

O Atlético-MG não teve uma grande jornada, mas soube conquistar o empate na raça, na força, fugindo um pouco das suas características de sempre propor o jogo. Pelas circunstâncias da semana, ficar na ponta do campeonato vale muito, tanto na tabela, quanto na parte emocional do time.

Próximos jogos​O Galo recebe o Botafogo no Mineirão, na quarta-feira, 25 de novembro, às 21h30. O Vozão vai ter uma semana de folga e voltar a campo somente na segunda-feira, 30, às 20h, contra o Vasco.