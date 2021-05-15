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Com um a menos e dois gols de Cuadrado, Juventus vence a Inter de Milão e entra no G4 do Italiano

Velha Senhora conquistou uma vitória importante contra a campeã e agitou a briga por uma vaga na Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 14:58

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 14:58

Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
Em busca de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, a Juventus conquistou uma vitória heroica. Com um a menos desde os nove minutos do segundo tempo, a Velha Senhora triunfou sobre a Inter de Milão por 3 a 2. Cristiano Ronaldo e Cuadrado, duas vezes, marcaram os gols da equipe de Turim. Lukaku e Chiellini, contra, descontaram.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
OS GOLEADORESComo sempre, a partida teve gols de Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Os dois, porém, precisaram de pênaltis para marcar. O português desperdiçou a cobrança, mas aproveitou o rebote para abrir o placar. O belga empatou na cobrança.O CARA DO JOGOCuadrado foi o grande destaque da partida. Com dois gols, o colombiano garantiu a vitória da Juventus, que continua buscando uma vaga na Liga dos Campeões e pressiona o Napoli na partida de amanhã.
HEROICOJogando com um a menos desde os nove do segundo tempo, a Juventus conquistou uma vitória heroica. Bentancur recebeu o segundo amarelo e deixou o campo mais cedo. Mesmo assim, a Velha Senhora conseguiu os três pontos contra a campeã Inter de Milão.
BRIGA BOAA disputa pela última vaga da Liga dos Campeões continua com tudo. Na última rodada, a Juventus enfrenta o Bologna, no domingo (23). Se o Napoli não vencer amanhã, a Velha Senhora depende apenas de si para se classificar.

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