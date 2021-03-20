Com um a menos desde os 12 minutos, Bayern goleia o Stuttgart com três de Lewandowski

A máquina Bayern de Munique venceu e convenceu novamente. Jogando em casa, a equipe bávara teve Davies expulso com 12 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, goleou o Stuttgart por 4 a 0. Lewandowski, três vezes, e Gnabry marcaram os gols do atual campeão.
Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, Lewandowski recebeu cruzamento rasteiro de Gnabry e aproveitou para empurrar para o fundo das redes e abrir o marcador.Com 22, uma jogada digna de pintura. Muller, Gnabry e Sané tabelaram entre si, o camisa 7 recebeu de Sané na área e colocou no fundo do gol.
Não deu nem para respirar. Após assistência de Muller, Lewandowski marcou seu segundo gol menos de dois minutos após Gnabry fazer.
Quem fechou o placar não poderia ser outro: Robert Lewandowski. O polonês marcou seu hat-trick ainda no primeiro tempo e garantiu a goleada do Bayern de Munique sobre o Stuttgart.
Com o resultado, a equipe bávara se mantém isolada na primeira colocação da Bundesliga, com 61 pontos. O Stuttgart é o oitavo.