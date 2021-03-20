Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com um a menos desde os 12 minutos, Bayern goleia o Stuttgart com três de Lewandowski
futebol

Com um a menos desde os 12 minutos, Bayern goleia o Stuttgart com três de Lewandowski

Davies foi expulso ainda no primeiro tempo, mas polonês garantiu a vitória do clube bávaro...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 13:21

LanceNet

Crédito: Matthias Balk / POOL / AFP
A máquina Bayern de Munique venceu e convenceu novamente. Jogando em casa, a equipe bávara teve Davies expulso com 12 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, goleou o Stuttgart por 4 a 0. Lewandowski, três vezes, e Gnabry marcaram os gols do atual campeão.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, Lewandowski recebeu cruzamento rasteiro de Gnabry e aproveitou para empurrar para o fundo das redes e abrir o marcador.Com 22, uma jogada digna de pintura. Muller, Gnabry e Sané tabelaram entre si, o camisa 7 recebeu de Sané na área e colocou no fundo do gol.
Não deu nem para respirar. Após assistência de Muller, Lewandowski marcou seu segundo gol menos de dois minutos após Gnabry fazer.
Quem fechou o placar não poderia ser outro: Robert Lewandowski. O polonês marcou seu hat-trick ainda no primeiro tempo e garantiu a goleada do Bayern de Munique sobre o Stuttgart.
Com o resultado, a equipe bávara se mantém isolada na primeira colocação da Bundesliga, com 61 pontos. O Stuttgart é o oitavo.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados