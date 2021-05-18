Com um a menos desde o início, Manchester City sofre virada e perde para o Brighton no Inglês

Crédito: MIKE HEWITT / POOL / AFP

A zebra passeou na Terra da Rainha. Pela penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Brighton nesta terça-feira, mas o time de Pep Guardiola, que já é campeão do torneio, foi derrotado pelos donos da casa. Após sair perdendo por 2 a 0, o time da Gaivota venceu por 3 a 2. Gündogan e Foden fizeram para os visitantes, mas Trossard, Webster e Burn viraram.

+ Veja a tabela da Premier LeagueGOL NO INÍCIOO jogo nem tinha começado direito e o Manchester City logo abriu o placar. Antes dos dois minutos, após bela troca de passes, o atacante Mahrez levantou bola na segunda trave e o meio-campista Gündogan apareceu sozinho para cabecear e fazer o primeiro.

UM A MENOSA situação ficou um pouco desconfortável para o Manchester City ainda antes dos dez minutos, quando o lateral-direito João Cancelo foi expulso. O português tentou dominar bola no campo de defesa, mas Welbeck foi mais rápido e tomou a frente do ala, que só o parou na falta.

GOLAÇO DE UM LADOMesmo com um a menos, o Manchester City não se intimidou e continuou pressionando o Brighton. No início do segundo tempo, o meia-atacante Phil Foden roubou bola no campo de defesa, avançou sozinho, invadiu a área, e bateu no canto para fazer um golaço.

GOLAÇO DO OUTRO E EMPATEValente, o Brighton não desistiu e diminuiu logo em seguida com um lindo gol de Trossard, que limpou a zaga do City depois de erro de Rodri. Aos 26, o zagueiro Webster empatou a partida após cruzamento na medida do capitão Gross.

VIRADAQuatro minutos após o empate, o Brighton aproveitou o bom momento e chegou ao gol da virada. Mac Allister achou belo passe para o zagueiro Dan Burn, que curtiu uma de atacante, mas parou em Ederson na primeira finalização. No rebote, porém, o camisa 33 se esticou e virou a partida.