  • Com um a menos desde o 1º tempo, Avaí bate Brasil de Pelotas e se consolida no G4 da Série B
futebol

Com um a menos desde o 1º tempo, Avaí bate Brasil de Pelotas e se consolida no G4 da Série B

Bruno Silva foi expulso aos 28 minutos após reclamação com a arbitragem...
LanceNet

02 nov 2021 às 17:59

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 17:59

Crédito: Divulgação/Avaí
Na tarde desta terça-feira (2), o Avaí teve fortes emoções na primeira etapa contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Bruno Silva foi expulso aos 28 minutos de jogo, após reclamar com a arbitragem e o goleiro Matheus Nogueira sair como herói de campo. Mas, no segundo tempo, Copete travou de garantir os três pontos para os catarinenses.
Com o resultado, o Leão chega aos 56 pontos, na 3ª colocação e agora recebe o Vitória na próxima rodada, sexta-feira (5), às 19h (horário de Brasília). Por outro lado, o Xavante é o lanterna da Série B e viaja para enfrentar o Sampaio Corrêa. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTentativa de gol olímpico e expulsão
Logo no início da primeira etapa, o Avaí começou melhor e tentou dois chutes, primeiro com Diego Renan e em seguida com Jadson, em cobrança de falta. Logo depois o duelo ficou morno, sem grandes chances. Autor de um gol olímpico na rodada passada, Renatinho tentou cobrar escanteio direto e quase marcou.
Aos 28 minutos, Bruno Silva cometeu falta dura em Erison e após reclamar com a arbitragem, levou cartão vermelho direto. O Avaí teve duas oportunidades de abrir o placar no fim, primeiro com Lourenço, em cobrança de falta e por fim, Jean Cléber arrematou de longe.
Jogo morno e abertura de placar
A segunda etapa começou menos agitada, com o Avaí tendo a posse de bola e tentando mais ações ofensivas, com o Xavante na defesa e pecando nos passes de saída de bola. Até que aos 22', após cruzamento na área, Copete subiu mais alto que todo mundo e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar.
Mais tarde, Renatinho tentou chute de fora e quase empatou. No contragolpe, Copete abriu com Rômulo, o atacante chutou cruzado e Matheus Nogueira defendeu. Na reta final, o Brasil de Pelotas tentou ir com tudo para o ataque, visando o empate, mas ficou nisso. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA BRASIL DE PELOTAS 0 x 1 AVAÍLocal: Bento de Freitas, Pelotas-RSData/horário: 02 de novembro de 2021, às 16h (horário de Brasília)​Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira (BA)Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)Gols marcados: Copete (22'/2T)Cartões amarelos: Patrick (Brasil de Pelotas), João Lucas (Avaí)Cartão vermelho: Bruno Silva (Avaí)
BRASIL DE PELOTAS: Matheus Nogueira; Netto (Vidal 35'/2T), Leandro Camilo, Ícaro e Héverton (Paulinho - intervalo); Diego Gomes (Rone 24'/2T), Bruno Matias, Rildo (Caio Rangel 20'/2T); Patrick (Gabriel Poveda - intervalo), Renatinho e Erison. Técnico: Jerson Testoni. AVAÍ: Glédson; Diego Renan, Fagner Alemão, Betão e João Lucas (Iury 18'/2T)); Bruno Silva, Jean Cléber e Lourenço; Copete (Rafael Pereira 35'/2T), Jadson (Romulo - intervalo) e Getúlio (Valdívia 30'/2T). Técnico: Claudinei Oliveira.

