Com um a menos, CSA vence Vitória pela Série B

O CSA venceu o Vitória, por 1 a 0, na tarde desta terça-feira, 2. Jogando pela 33ª rodada do Brasileirão Série B, os times se encontraram no Estádio Barradão, em Salvador. Com gol de Iury Castilho, o Azulão garantiu os três pontos.
Os times começaram na busca pelo primeiro gol. Dessa forma, aos 4, Roberto tentou para o Vitória. O jogador recebeu livre pela esquerda e cruzou. Assim, a bola subiu e saiu por cima.
RESPOSTA!
O CSA não ficou para trás e tentou aos 17. Na jogada, Dellatorre recebeu, girou e arriscou de fora da área. Dessa maneira, o goleiro Lucas Arcanjo apareceu para impedir o que seria o primeiro tento do Azulão.
UH!
O Vitória apareceu no minuto seguinte. David recebeu um cruzamento e subir mais alto, cabeceando, com perigo. O goleiro Thiago Rodrigues, que estava bem posicionado, pegou a bola.
GOL!
O CSA não ficou tão para trás e saiu na frente do placar. Aos 32, Éverton Silva recebeu livre pela direita. Assim, cruzou na medida para Iury Castilho, que cabeceou e anotou o primeiro tento do Azulão.
QUASE!
A equipe mandante foi para a partida buscando ainda mais reverter a situação - e quase foi parra o intervalo com o placar emptado. Aos 42, Raul Prata cruzou da direita. Assim, Fabinho ajeitou para Bruno Oliveira, que finalizou para fora.
VOLTA MOVIMENTADA!
O duelo voltou ainda mais intenso. Dessa forma, a primeira chegada da segunda etapa partiu do CSA. Na jogada, Gabriel mandou para Renato Cajá, que finalizou para fora.
THIAGO RODRIGUES!
No minuto seguinte, Kevyn acabou chegando atrasado e tocou o braço na bola. O árbitro marcou pênalti. Roberto bateu rasteiro, mas o goleiro Thiago Rodrigues fez uma boa defesa e evitou o empate.
QUASE O SEGUNDO!
O CSA continuou com a alta pressão e quase ampliou o marcador. Aos 17, Marco Túlio entrou na área e mandou uma bomba. Contudo, o goleiro Lucas Arcanjo foi providencial e evitou o segundo gol do time azulino. Na sequência, Éverton Silva acertou na trave.
NA RUA...
O jogo ficou ainda mais eletrizante aos 22. Everton Silva deixou o braço no rosto de Roberto, do Vitória. Com isso, o árbitro mostrou o vermelho, expulsando o atleta direto.
THIAGO RODRIGUES DE NOVO!Aos 31, o goleiro do CSA salvou a equipe mais uma vez. Soares chutou de foora da área, e Thiago Rodrigues defendeu. No minuto seguinte, Caíque arriscou de longe. O arqueiro fez nova intervenção.
QUE CHANCE!
Aos 35, Giva Santos teve a oportunidade de aumentar o marcador do Barradão. Na jogada, o volante recebeu dentro da área e chutou rasteiro. A bola bateu na trave e cruzou todo o gol, mas não entrou.FICHA TÉCNICAVitória 0 x 1 CSALocal: Barradão, em Salvador (BA)Data e hora: 02/11/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Kléber Alves Ribeiro (DF)VAR: Wagner Reway (PB)Cartões amarelos: Raul Prata, Eduardo e Alisson Santos (Vitória); Kevyn (CSA)Cartões vermelhos: Éverton Silva (CSA)
VITÓRIA (Técnico: Wagner Lopes)Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace Reis, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Eduardo (Alisson Santos, aos '/2ºT) e Bruno Oliveira (Soares, aos '/2ºT); Fabinho (Caíque, aos '/2ºT), David (Manoel, aos '/2ºT) e Marcinho (Samuel, aos '/2ºT).
CSA (Técnico: Mozart)
Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Kelvyn; Geovane, Yuri (Clayton, aos '/2ºT) e Renato Cajá (Gabriel Torini, aos '/2ºT); Gabriel (Giva Santos, aos '/2ºT), Dellatorre (Wellington, aos '/2ºT) e Iury Castilho (Marco Túlio, aos '/2ºT).