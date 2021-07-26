Com um a menos, Avaí empata com Brasil de Pelotas

Crédito: Divulgação/Frederico Tadeu/Avaí FC

Mais um duelo movimentou a 14ª rodada do Brasileirão Série B 2021. Assim, neste domingo, 25, o Avaí entrou em campo para continuar com a sua boa sequência. Para isso, o Leão encontrou o Brasil de Pelotas, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Com um a menos, os donos da casa saíram atrás no placar, mas conseguiram igualar, terminando no 1 a 1. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO TRUNCADO

O duelo iniciou com pouca intensidade por parte de ambas as equipe. O Avaí começou procurando espaços para contra-atacar, sempre de olho no erro do adversário. Enquanto isso, o Brasil de Pelotas demorou a conseguir avançar no campo de ataque, com poucas oportunidades em ultrapassar a intermediária.

XAVANTE PERIGOSO

Quando encontrou o melhor momento, o Brasil de Pelotas teve uma boa oportunidade para abrir o placar. Aos 8, o time gaúcho fez uma boa trama com Jarro e Gabriel Terra. Assim, a bola sobrou para o camisa 10 rolar para Ramon chegar batendo. O centroavante, porém, mandou por cima do gol.

DE FORA DA ÁREA!

Após a grande chance do Xavante, uma confusão se instalou em entrada de Bruno Silva em Gabriel Terra. Wesley não gostou, e a briga iniciou. Aos 18, os gaúchos abriram o placar. Jarro roubou a bola de Diego Renan e deixou para Netto. O atacante avançou pelo meio e bateu cruzado e rasteiro, mandando a bola para o fundo das redes.

NA RUA!

Logo após o tento do Xavante, o Avaí sofreu outro baque. Aos 20, Lourenço deu uma entrada dura em Ícaro, marcando as travas da chuteira. A arbitragem mandou o meia para o vestiário mais cedo.

CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZO…

Atrás do placar e com um a menos, o Avaí tentou melhorar a sua situação. Assim, os catarinenses aumentaram a intensidade e assustaram os adversários. Aos 25, o mandante disparou no ataque, onde Serrato dominou e mandou para Copete. O atacante pegou mal e chutou para fora. A resposta não tardou. O goleiro mandante acabou errando na hora de sair, e Netto ficou com a bola, tentando um chute por cobertura. A bola foi pelo lado de fora das redes.

MAIS UMA CONFUSÃO E POUCAS CHANCES!

O Avaí ficou apenas trocando passes no campo de defesa. Aos 39, Kevin tentou o cruzamento, mas a bola foi para fora, e o goleiro segurou. O bandeirinha pegou impedimento, marcando impedimento. Os jogadores do Leão não gostaram nada e ficaram reclamando.

SALVADOR!No final da primeira etapa, o Brasil de Pelotas foi providencial para se manter à frente do placar. Aos 43, Jonathan puxou o contra-ataque para o Avaí, entrou na área e tocou para Renato. Quando o atacante foi finalizar, Ícaro tirou de carrinho.

VOLTA SEM MOVIMENTAÇÕES

A segunda etapa começou sem grandes emoções. O duelo voltou com erros por parte dos dois times, que pecaram desde a hora de dominar. O Brasil de Pelotas, querendo se manter com a vitória, ficou fechado e evitava qualquer ataque dos adversário.

PARA FORA...​Dessa maneira, em uma boa chance do Xavante, aos 23, Rafael Pereira entregou a bola para Renatinho. O camisa 11 chegou chutando, desperdiçando a oportunidade.

TUDO IGUAL!

Logo depois, o Leão conseguiu deixar tudo igual. Pelo lado esquerdo, Júnior Dutra dominou na ponta, puxou para o meio e soltou uma bomba da direita. A bola ainda desviou em Rômulo. antes de morrer no fundo das redes. Na sequência, o autor do gol chegou finalizando commuito perigo para Matheus Nogueira.

MAIS UMA EXPULSÃO E BOAS CHANCES...Aos 26, mais uma expulsão do Avaí. Dessa vez, o preparador de goleiros, Anderson Moreira, foi para o vestiário mais cedo. Contudo, isso não diminuiu o ímpeto dos times. O Brasil de Pelotas apareceu com Netto, aos 31. O atacante costurou a defesa, tentando o chute por baixo. Glédson defendeu com o pé. Como resposta, Júnior Dutra recebeu de Valdívia, que dominou pelo lado esquerdo, puxou para a perna direita e colocou na cabeça de Dutra. O atacante tentou, mas Matheus Nogueira defendeu.

QUASE, QUASE...

No final da etapa, os times aumentaram a intensidade. Assim, aos 39, Wesley tocou para João Lucas, que cortou para o meio e cruzou, de trivela, na cabeça de Copete. O atacante aproveitou erro de Matheus Nascimento e cabeceou, mas a bola passou raspando. A resposta veio aos 42, quando Fabrício aproveitou sobra e mandou uma bomba. A bola subiu demais. CHANCES DESPERDIÇADASEdílson também teve uma boa oportunidade na sequência. Aos 43, quando o lateral entrou na área e chutou com toda a força em direção à meta gaúcha. A bola desviou na goleira. Netto, em resposta, dominou e chutou com força, obrigando Glédson espalmar. Valdívia, no final, ainda tentou, mas nada tirou o 1 a 1 do placar.FICHA TÉCNICAAVAÍ 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 27/07/2021 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)Cartões amarelos: Edilson, Bruno Silva e Jonathan (Avaí); Denilson, Jarro Pedroso e Bruno Matias (Brasil de Pelotas)Cartões vermelhos: Lourenço e Anderson Moreira (Avaí)

Gols: Netto (aos 18’/2°T) (0-1); Júnior Dutra (aos 24'/2ºT) (1-1)

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)

Glédson; Edilson, Rafael Pereira, Betão e Diego Renan (João Lucas, aos 14‘/2°T); Marcos Serrato (Wesley Soares, aos 14‘/2°T), Bruno Silva e Lourenço; Renato (Valdívia, aos 31'/2ºT), Jonathan (Júnior Dutra, aos 0‘/2°T) e Copete (Vinícius Leite, aos 39'/2ºT).

BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cláudio Tencati)