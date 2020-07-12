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Com um a menos, Atlético de Madrid vence o Betis e garante vaga na Champions

Time da capital espanhola sofre em todo o jogo, tem dois gols anulados, mas consegue vitória graças a estrela de Diego Costa, que saiu do banco para marcar...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 22:14

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 22:14

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Foi no sufoco, mas valeram os três pontos. Neste sábado, o Atlético de Madrid recebeu o Betis pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol e com gol de Diego Costa os Colchoneros venceram por 1 a 0. Com o resultado, o time de Simeone garantiu matematicamente a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGA
TRÊS PARA VALER UM​O Atlético de Madrid sofreu para chegar ao gol da vitória. No primeiro tempo, os Colchoneros tiveram dois gols anulados pela arbitragem, o primeiro com Correa e o segundo com Morata. Na etapa final, Diego Costa saiu do banco aos 10 minutos e marcou de cabeça, após cobrança de falta levantada na área, aos 29 minutos.
SUANDO SANGUE​Chegar ao gol, porém, não foi nada fácil. O time do Betis foi quem mais esteve próximo de marcar em todo jogo, mas não foi eficiente para marcar. A situação do Atlético piorou no início do segundo tempo, quando Hermoso entrou de forma desleal em Loren Moron, e foi expulso. Os visitantes se animaram e se lançaram ao ataque.
PASSAPORTE CARIMBADOO time da capital espanhola confirmou a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões com a vitória. Em uma bela recuperação, os Colchoneros venceram seis das nove partidas que fez após a volta do Campeonato Espanhol e agora têm 66 pontos.

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