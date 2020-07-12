Com um a menos, Atlético de Madrid vence o Betis e garante vaga na Champions

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Foi no sufoco, mas valeram os três pontos. Neste sábado, o Atlético de Madrid recebeu o Betis pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol e com gol de Diego Costa os Colchoneros venceram por 1 a 0. Com o resultado, o time de Simeone garantiu matematicamente a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

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TRÊS PARA VALER UM​O Atlético de Madrid sofreu para chegar ao gol da vitória. No primeiro tempo, os Colchoneros tiveram dois gols anulados pela arbitragem, o primeiro com Correa e o segundo com Morata. Na etapa final, Diego Costa saiu do banco aos 10 minutos e marcou de cabeça, após cobrança de falta levantada na área, aos 29 minutos.

SUANDO SANGUE​Chegar ao gol, porém, não foi nada fácil. O time do Betis foi quem mais esteve próximo de marcar em todo jogo, mas não foi eficiente para marcar. A situação do Atlético piorou no início do segundo tempo, quando Hermoso entrou de forma desleal em Loren Moron, e foi expulso. Os visitantes se animaram e se lançaram ao ataque.