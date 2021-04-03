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futebol

Com um a mais, Milan garante empate no final, mas desperdiça pontos importantes

Contra a Sampdoria, equipe rossonera perdia até os 42 minutos do segundo tempo. Resultado pode afastar ainda mais a Inter de Milão na liderança...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 09:29

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 09:29
Crédito: Tiziana FABI / AFP
Jogando em casa, o Milan desperdiçou a hipótese de vitória e deixou pontos importantes para trás. Os rossoneros receberam a Sampdoria e perdiam até os 42 minutos do segundo tempo. Quagliarella e Hauge marcaram os gols da partida.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAos 11 minutos do segundo tempo, Theo Hernández saiu jogando errado e deu um presente para Quagliarella. O atacante percebeu o goleiro adiantado e cavou por cima. Belo gol para abrir o placar para os visitantes.
Dois minutos depois, Silva foi expulso. E o Milan teve tempo para marcar, mas só conseguiu aos 42. Com um contra-ataque rápido e de pé em pé, a bola chegou em Hauge, que limpou a marcação e chutou no canto para deixar tudo igual.
O resultado foi péssimo para o Milan, que precisava vencer para continuar sonhando com o título. A equipe de Pioli chegou aos 60 pontos, mas tem dois jogos a mais do que a líder Inter de Milão, que tem uma vantagem de cinco pontos.

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