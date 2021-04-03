Com um a mais, Milan garante empate no final, mas desperdiça pontos importantes

Crédito: Tiziana FABI / AFP

Jogando em casa, o Milan desperdiçou a hipótese de vitória e deixou pontos importantes para trás. Os rossoneros receberam a Sampdoria e perdiam até os 42 minutos do segundo tempo. Quagliarella e Hauge marcaram os gols da partida.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAos 11 minutos do segundo tempo, Theo Hernández saiu jogando errado e deu um presente para Quagliarella. O atacante percebeu o goleiro adiantado e cavou por cima. Belo gol para abrir o placar para os visitantes.

Dois minutos depois, Silva foi expulso. E o Milan teve tempo para marcar, mas só conseguiu aos 42. Com um contra-ataque rápido e de pé em pé, a bola chegou em Hauge, que limpou a marcação e chutou no canto para deixar tudo igual.