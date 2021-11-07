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futebol

Com um a mais, Marseille pressiona, mas não sai do empate com o Metz

Na primeira etapa, Metz teve as melhores oportunidades da partida e mandou duas bolas na trave. No segundo tempo, Marseille tentou, mas parou em defesas de Oukidja...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 11:03

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 11:03

Crédito: Duelo entre Olympique Marseille e Metz terminou empatado (SYLVAIN THOMAS / AFP
O Olympique Marseille vacilou em casa ao empatar com o Metz por 0 a 0 pelo Campeonato Francês. Na primeira etapa, a equipe visitante teve as melhores chances e carimbou a trave em duas oportunidades. No segundo tempo, o time de Sampaoli teve um jogador a mais em campo por quase 45 minutos, pressionou, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória.LÁ E CÁNo início do jogo, o Metz quase surpreendeu com Delainerecebendo bola no lado esquerdo e finalizando cruzado para desvio de Mandanda antes da bola pegar na trave. Aos 20 minutos, Jemerson aproveitou o bate rebate na área após cobrança de escanteio, finalizou para o gol, mas a bola tocou em Kouyate, que estava impedido, e o tento foi anulado. Os mandantes responderam com Payet finalizando de fora da área no travessão.
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METZ APRONTANDOA equipe de Jorge Sampaoli chegou novamente aos 30 minutos com Luan Peres chegando na linha de fundo e tocando para Milik, mas o polonês bateu sem força para defesa tranquila de Oukidja. Aos 33 minutos, Delaine recebeu um lindo passe em profundidade pelo lado esquerdo, dominou e novamente soltou uma bomba na trave de Mandanda.
IMPOSIÇÃONo primeiro lance da segunda etapa, Payet recebeu cruzamento, ajeitou de peito para Luiz Henrique chegar finalizando para defesa de Oukidja. Aos 10 minutos, Jemerson foi expulso e o Metz ficou com um atleta a menos. Após muito domínio, o Marseille chegou com perigo aos 29 minutos com Milik aproveitando bola alçada na área e cabeceando para outra ótima defesa do goleiro visitante.
PRESSÃO TOTALEm busca do gol, a equipe de Sampaoli se lançou ao ataque. Após a chance de Milik, Cengiz Under recebeu passe pelo lado direito da área, mas finalizou por cima do gol. Aos 41 minutos, De La Fuente encontrou espaço de fora da área e chutou com força, mas parou em nova intervenção do arqueiro do Metz.

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