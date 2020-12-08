Com um a mais, Lazio empata com o Club Brugge e vai às oitavas da Champions

A Lazio conseguiu garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Na última rodada, a equipe italiana empatou com o Club Brugge, em casa, por 2 a 2. Correa e Immobile marcaram para os mandantes, enquanto Vormer e Vanaken deixaram tudo igual.
Logo aos 12 minutos de partida, Correa abriu o placar para os donos da casa. Após bela jogada, Luis Alberto finalizou e a bola sobrou para o argentino empurrar para o fundo das redes.
Três minutos depois, Vormer também aproveitou bola sobrada na área para deixar tudo igual.
Aos 27, Immobile marcou de pênalti e colocou os italianos na frente novamente. Parecia que a vitória estava encaminhada, principalmente após a expulsão de Sobol, aos 39 minutos do primeiro tempo.
Faltando apenas 15 minutos para terminar o jogo, Vormer levantou na área e Vanaken empatou a partida novamente. Nos acréscimos, mesmo com um a menos, o Brugge ainda colocou uma bola no travessão, que poderia ter dado a classificação aos belgas.