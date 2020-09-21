Com um a mais desde o primeiro tempo, Aston Villa faz o dever de casa e vence o Sheffield pelo Inglês

Em sua estreia na Premier League 20/21, o Aston Villa começou com o pé direito. Em casa, os Leões venceram o Sheffield United por 1 a 0. Konsa marcou o único gol da partida.ERRO FEIOEgan foi expulso com apenas doze minutos de partida. O zagueiro recebeu cartão vermelho direto após falta em Watkins. O atacante sairia cara a cara com o goleiro, mas o defensor o puxou. No VAR, o árbitro confirmou a expulsão.
GOL CHORADOO Aston Villa pressionou durante o primeiro tempo, mas não conseguia abrir o placar. Aos 18 do segundo tempo, Mings desviou no escanteio e Konsa apareceu para completar.
SALVADORRecém-chegado, Emiliano Martínez já apareceu no Aston Villa. O goleiro, que veio do Arsenal, defendeu pênalti cobrado por Lundstram, aos 34 minutos do primeiro tempo.