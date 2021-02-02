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Com um a mais desde o início, Manchester United goleia o Southampton por 9 a 0 no Inglês

Time de Solskjaer vê adversário ter jogador expulso com menos de dois minutos, e caminho para goleada fica aberto no Old Trafford. Red Devils chegam aos 44 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 19:12

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:12

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
O Manchester United não tomou conhecimento do Southampton pelo Campeonato Inglês. Após ficar com um jogador mais nos primeiros lances, os Red Devils venceram por 9 a 0, com gols de Wan-Bissaka, Rashford, Bednarek (contra), Cavani, Martial (duas vezes), McTominay, Bruno Fernandes e Daniel James. Com o resultado, o time de Solskjaer chegou aos 44 pontos, igualou com o Manchester City, mas segue em segundo pelos critérios de desempate.
+ Veja a tabela da Premier LeagueONZE CONTRA DEZAntes de dois minutos de jogo, o meio-campista Alexandre Jankewitz deu uma dura entrada em McTominay e foi expulso direto pelo árbitro Mike Dean. O camisa 64 chegou com o pé na altura do joelho do jogador do Manchester United e foi para o chuveiro mais cedo.
PASSEIO VERMELHOCom um a mais, o Manchester United teve facilidade para chegar ao gols dos Saints. Wan-Bissaka abriu o placar após cruzamento de Luke Shaw, Rashford ampliou em assistência de Greenwood, Bednarek tentou cortar cruzamento da direita e mandou contra para fazer o terceiro, e Cavani aproveitou mais um cruzamento de Shaw para fazer o quarto na primeira etapa.
SEM TIRAR O PÉNo segundo tempo, o Manchester United continuou pressionando o Southampton, e, com a vantagem numérica em campo, ainda marcou mais quatro vezes. Martial fez o quinto, McTominay acertou belo chute de fora da área para fazer o sexto, Bruno Fernandes, de pênalti, fez o quinto, e Martial, de novo, fechou a conta.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United encara o Everton, mais uma vez em casa, no sábado. O Southampton, por sua vez, visita o Newcastle, também no sábado.

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